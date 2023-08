Wetter Wolken und lokale Schauer in Berlin und Brandenburg

Wolken und einzelne Schauer erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei zeigen sich am Donnerstag auch heitere Abschnitte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem von der Prignitz bis zur Uckermark regnet es vereinzelt, ansonsten bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zu Freitag wird es zunächst gering bewölkt, gegen Morgen ziehen im Norden dichte Wolken auf. Es bleibt regenfrei - bei Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad.