Ferienbaustelle: Autobahn A111 länger gesperrt als geplant

Wegen starken Regens in den vergangenen Tagen bleibt die A111 länger gesperrt als geplant, teilweise kommt es zur Vollsperrung.

Stau vorprogrammiert? Die Bauarbeiten auf der A111 dauern länger an als geplant.

Berlin. Aufgrund des hohen Niederschlags in den vergangenen Tagen kommt es zur Verzögerung bei der Ferienbaustelle auf der A111, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Donnerstagmorgen verkündete. Die Sanierungsarbeiten auf der A111 zwischen den Anschlussstellen Stolpe und Waidmannsluster Damm dauern circa eine Woche länger als geplant – nämlich bis zum Morgen des 4. Septembers.

In beiden Richtungen steht bis dahin jeweils nur ein Fahrstreifen mit einer maximalen Spurbreite von jeweils drei Metern zur Verfügung.

Das anhaltende Regenwetter sorgt für Verzögerungen auf der Ferienbaustelle der #A111 um ca. eine Woche. Die neuen Zeiten haben wir hier veröffentlicht.

➡️https://t.co/qKNgZXEVKI pic.twitter.com/kfMlev8kQg — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) August 9, 2023

In folgenden Zeiträumen wird es außerdem zur Vollsperrung kommen:

Am Freitag, den 25. August, ab 20 Uhr bis Montag, den 28. August, 5 Uhr.

Am Samstag, den 02. September, ab 8 Uhr bis Montag, den 4. September, 5 Uhr.

Außerdem ist weiterhin die Ein- und Ausfahrt Schulzendorfer Straße in Fahrtrichtung Oranienburg bis zum 25. August gesperrt.

Auch interessant:

Neue Ferienbaustelle – Autobahn A111 zeitweise gesperrt

Stadtautobahn gesperrt. Welche Alternativrouten Sie vermeiden sollten

Die Umleitung verläuft laut Autobahngesellschaft über Hennigsdorf und Heiligensee. „Aufgrund des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens wird Ortskundigen empfohlen, die Bereiche möglichst weiträumig zu umfahren“, heißt es von der VIZ.

Lesen Sie auch: Diese neue Baustelle begrüßt Ostsee-Urlauber in Berlin