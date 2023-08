Statistik Unterdurchschnittliche Apfelernte in Brandenburg erwartet

Nach ersten Ernteberichten geht das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg von einer unterdurchschnittlichen Apfelernte in Brandenburg in diesem Jahr aus. Aktuell liege der Apfelertrag bei 24.000 Kilogramm je Hektar, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Das seien 8600 Kilogramm weniger als 2022 und 2500 Kilogramm weniger als das langjährige Mittel. Die Daten beziehen sich auf vorläufige Ernteberichte.