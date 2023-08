Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt im Krankenhaus

Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus.

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Berlin-Niederschöneweide gegen einen Baum gefahren und später im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte, kam der 39-Jährige aus ungeklärten Gründen nach links von der Straße ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Baum, der auf das Autodach stürzte. Zwar leisteten laut Polizei Menschen Erste Hilfe und versuchten, den Mann zu reanimieren. Er starb aber später im Krankenhaus, hieß es.