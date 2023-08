Wetter in Berlin: Gewitter im Anmarsch – Wann kommt der Sommer zurück?

Auch heute werden in Berlin Schauer und Gewitter erwartet. Wie wird das Wetter am Wochenende? Die aktuelle Vorhersage im Überblick.

Berlin. Der Sommer kommt zurück nach Berlin! Nach vielen regnerischen Tagen, teilweise mit Gewittern und Starkregen, kündigt sich zum Wochenende wieder besseres Wetter in Berlin und Brandenburg an. Es bleibt trocken, die Temperaturen sollen wieder steigen – und bis an die 30-Grad-Marke klettern.

Auch das Team von Meteorologe Jörg Kachelmann schreibt: "Am Freitag gibt es dann seit langer Zeit mal wieder fast landesweit einen Sommertag." Zugleich erwarten die Wetter-Experten für die kommenden Wochen insgesamt eine schwülwarme bis heiße Lage.

Am Freitag gibt es dann seit langer Zeit mal wieder fast landesweit einen Sommertag. Im Südwesten gehts bis auf rund 30 Grad. /FR https://t.co/H2QEOX59TG — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) August 8, 2023

Bevor die Berlinerinnen und Berliner aber wieder ins Strandbad oder ins Freibad springen können, müssen sie einen eher wechselhaften Mittwoch überstehen: Heute ist es überwiegend bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Wettervorhersage schreibt. Im Verlauf des Tages kann es vor allem im Norden Brandenburgs und in der Hauptstadt zu vereinzelten Gewittern mit Windböen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail

Mittwoch, 9. August: Am Vormittag heiter bis wolkig, vom Elbe-Elster-Kreis bis in die Niederlausitz anfangs bedeckt und abziehender Regen. Vor allem am Nachmittag gebietsweise Schauer, vom Berliner Raum bis Nordbrandenburg örtlich kurze Gewitter, lokal eng begrenzt mit Wind- und stürmischen Böen (Bft 7-8), am Abend nachlassend. Höchstwerte um 20 Grad. Überwiegend mäßiger, in Nordbrandenburg teils frischer Wind um West. Am Abend deutliche Windabnahme. In der Nacht zum Donnerstag meist gering bewölkt, niederschlagsfrei. Abkühlung auf 11 bis 6 Grad. Schwacher Westwind.

Donnerstag, 10. August: Heiter bis wolkig und trocken. In Nordbrandenburg vorübergehend stark bewölkt und örtlich schwache Schauer. Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad. Schwacher, im Norden teils mäßiger Westwind. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad. Schwachwindig.

Freitag, 11. August: Bei einigen Quellwolken viel Sonnenschein. Trocken. Erwärmung auf 23 bis 26 Grad. Schwacher Wind, meist aus westlichen bis südlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag gering bewölkt bis wolkig. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 15 bis 10 Grad. Schwacher Wind um Südost.

Samstag, 12. August: Nach heiterem Start von Westen Bewölkungszunahme. In den westlichen Landesteilen am Abend gebietsweise Schauer. Temperaturanstieg auf 26 bis 29 Grad, in Berlin um 28 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag bei wechselnder Bewölkung örtlich Schauer. Tiefstwerte 17 bis 15 Grad. Schwacher Wind.

