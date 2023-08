Feuer im ehemaligen Landtag: Untersuchungen können dauern

Verkohlte Holzbalken sind am Seitenflügel zu sehen.

Die Untersuchungen zur Ursache des Feuers im ehemaligen Landtagsgebäude in Potsdam können nach Einschätzung der Polizei mehrere Wochen dauern. Am Dienstag begannen Brandexperten und Kriminaltechniker mit ihrer Arbeit am Brandort auf dem Brauhausberg und sicherten erste Spuren, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die umfangreichen Ermittlungen und die Spurenanalyse werden sich demnach voraussichtlich noch einige Wochen hinziehen. Die Polizei warnt vor dem Betreten des Geländes, da Gebäudeteile und Steine herunterfallen könnten und Lebensgefahr bestehe.