Bauernpräsident rechnet mit Einbußen bei der Getreideernte

Brandenburgs Bauernpräsident rechnet mit Ernteeinbußen aufgrund des Wetters der vergangenen Wochen. „Regen, Hagel, Sturm, niedrige Temperaturen, wenig Sonnenstunden - das hat uns insbesondere in den letzten zwei Wochen sehr zu schaffen gemacht, die Ernte ist fast zum Erliegen gekommen“, sagte der Präsident des Bauernverbandes (Teltow), Henrik Wendorff, im Rbb-Inforadio am Dienstag. Er gehe davon aus, dass die Erlöse „20 bis 30 Prozent unter dem liegen, was wir kalkuliert haben“.