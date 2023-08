Kriminalität Geiselnahme in Antiquitätengeschäft: 23-Jähriger angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat nach einer Geiselnahme in einem Antiquitätengeschäft im April Anklage gegen einen 23-Jährigen erhoben. Der Mann soll den Ladeninhaber und seine Angestellte als Geiseln genommen und mit einer Schusswaffe bedroht haben. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, werden dem Beschuldigten erpresserischer Menschenraub, schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er sitzt seit April in Untersuchungshaft und soll vor das Landgericht Berlin kommen.