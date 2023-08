Wetter Sturmböen, Gewitter und Regen in Berlin und Brandenburg

Touristen mit Schirmen gehen bei starkem Regen die Stufen unterhalb der Siegessäule in Richtung der Straße des 17. Juni.

Stürmische Böen, einzelne Gewitter und Regen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei startet der Tag meist bewölkt und leicht regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Ab Mittag treten örtliche Schauer und Gewitter auf, zudem kommt es vereinzelten zu Wind- und Sturmböen. Zum Abend klingen der Wind und die Gewitter leicht ab - die Höchstwerte liegen bei 20 Grad. Nachts sind zunächst nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, im weiteren Verlauf verdichtet sich die Wolkendecke und es regnet gebietsweise. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 11 und 13 Grad.