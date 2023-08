Fall Schreiner: Universität Rostock überprüft Promotion auf Plagiate

Berlin. Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus hofft auf eine zügige und transparente Überprüfung der in die Kritik geratenen Promotionsarbeit von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). „Die Vorwürfe im Raum scheinen substanziell zu sein“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Sebastian Walter. „Es ist ein erster Schritt, dass Frau Schreiner für eine Überprüfung offen ist. Sie muss aber selbst dazu beitragen, dass die Vorwürfe vollständig aufgeklärt werden.“

Aus Sicht der Linken sollte die Überprüfung schnell erfolgen. „Jetzt sollte die Uni Rostock ein möglichst transparentes Verfahren einsetzen“, meinte der wissenschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Tobias Schulze. „Ich hoffe, dass es in einem überschaubaren Zeitraum zu einem Ergebnis kommt.“

Dabei gehe es auch um die eigene wissenschaftliche Reputation der Universität. Unrechtmäßig erhaltene Promotionen würden in Berlin offenbar eine gewisse Tradition entwickeln, sagte Schulze mit Blick auf die entzogenen Doktortitel der ehemaligen Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und des Chefs der Senatskanzlei, Florian Graf (CDU).

Plagiatsvorwürfe: Mehr als 100 fragwürdige Stellen in Schreiners Doktorarbeit entdeckt

Nach einem Artikel des Professors für Bürgerliches Recht an der Universität Frankfurt, Roland Schimmel, in der „Neuen Juristischen Wochenschrift“ sind am Wochenende Zweifel an der Promotion der Verkehrssenatorin aufgekommen. Auf mehr als 35 Seiten und mehr als 100 Stellen haben Schimmel und Kollegen inzwischen fragwürdige Stellen in der Arbeit Schreiners gefunden. Allerdings sei die Promotionsarbeit noch nicht vollständig überprüft worden.

Bei den kritischen Stellen handele es sich vor allem um sogenannte Bauernopfer – Textstellen, in denen aus fremden Texten Passagen übernommen werden, ohne sie als Fremdzitate kenntlich zu machen. „Zum anderen fällt darunter das wörtliche Übernehmen des Quelltexts ohne Anführungsstriche mit Angabe der korrekten Belegstelle, so dass der Leser meint, eine eigene gedankliche Leistung der Verfasserin präsentiert zu bekommen“, heißt es in dem Artikel Schimmels.

„Obwohl dabei unehrlich ein wörtliches Zitat als sinngemäßes ausgegeben wird, ist das unter Juristen recht beliebt, weil man sich wegen des fachlichen oder gar autoritativen Charakters der Quelle eben auch nicht zu weit von ihr entfernen darf.“ Also kopiere man sie einfach.

Schreiner wäre das dritte Berliner Regierungsmitglied mit entzogenem Doktortitel

Verkehrssenatorin Schreiner hat inzwischen angekündigt, ihre Doktorarbeit überprüfen lassen zu wollen. „Sie wird in der kommenden Woche auf die Universität Rostock zugehen und darum bitten, dass die Arbeit überprüft wird“, sagte ihre Sprecherin Britta Elm am Wochenende. Die Universität Rostock hat auf das Anliegen bereits reagiert und am Montag angekündigt, die Doktorarbeit von Verkehrssenatorin Schreiner zu prüfen, um dem Täuschungsvorwurf nachzugehen, hieß es in einer Mitteilung der Universität.

Die Zuständigkeit zur Überprüfung der Promotion obliege nun der Juristischen Fakultät der Universität Rostock. Diese kläre nun aktuell, wie genau die Überprüfung der Arbeit ablaufen solle. Auch ältere Unterlagen müssten dafür zunächst eingesehen werden. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. „Wir warten das Verfahren der Universität Rostock ab“, sagte Regierungssprecherin Christine Richter am Montag.

Sollte die Überprüfung ergeben, dass Schreiner den Doktortitel zu Unrecht erhalten hat, wäre die Verkehrssenatorin bereits das dritte Regierungsmitglied, das den Titel aberkannt bekommt. Zuvor hatte bereits die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), mittlerweile Wirtschaftssenatorin, und damals Familienministerin im Bund, den Titel abgeben müssen.

Giffey hatte, wie jetzt auch Schreiner, nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Universität gebeten, die Arbeit zu überprüfen. Die Freie Universität Berlin (FU) hat daraufhin, wie vom Berliner Hochschulgesetz gefordert, ein unabhängiges Gremium zur Überprüfung eingesetzt.

FU Berlin erteilte Giffey zunächst nur eine Rüge

Auch Franziska Giffey (SPD) musste ihren Doktortitel wieder abgeben.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Nach der ersten Prüfung entzog die FU Giffey den Titel zunächst nicht, sondern erteilte eine Rüge. Doch Rügen dürfen nach dem Hochschulgesetz nur höchstens für minderschwere Fälle erteilt werden, so dass die Arbeit von einem anderen Gremium erneut auf den Prüfstand kam. Am Ende zog die Universität die Rüge zurück und entzog Giffey den Doktortitel – zweieinhalb Jahre nach Einleitung des Verfahrens.

Beim Chef der Senatskanzlei, Florian Graf (CDU), verhielt es sich etwas anders. Graf bat von sich aus die Universität Potsdam, ihm seinen Doktortitel zu entziehen, nachdem erste Plagiatsgerüchte aufgetaucht waren. Im Rückblick müsse er feststellen, den eigenen Ansprüchen nicht genügt zu haben, räumte Graf 2012 eigene Fehler beim Verfassen der Promotionsarbeit ein.

VroniPlag Wiki überprüft seit 2012 Doktorarbeiten

Die Online-Plattform „VroniPlag Wiki“, für die auch Hochschulprofessor Schimmel arbeitet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, unrechtmäßig erlangte Doktortitel aufzuspüren. Dabei untersucht sie seit 2012 die Promotionsarbeiten von Wissenschaftlern und gesellschaftlich herausgestellten Persönlichkeiten. Ziel ist es, die Qualitätsstandards wissenschaftlicher Arbeiten und damit die Reputation der Wissenschaft aufrecht zu erhalten.