Mann fuchtelt mit Schreckschusspistolen im Görli rum

Ein junger Mann hat im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg mit Schreckschusspistolen herumgefuchtelt und herumgeschrien. Laut Polizei berichtete ein Zeuge, er habe den 26-jährigen Mann am Sonntagnachmittag beobachtet, wie er zwei Waffen in die Luft hielt und mehrfach „Allahu akbar“ (arabisch, „Gott ist größer) brüllte. Weitere Zeugen hätten dem Mann die Pistolen abgenommen.