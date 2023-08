Mitarbeiter von geschlossener Klinik angegriffen

Ein Mitarbeiter einer geschlossenen Klinik ist in Berlin-Pankow vor seinem Wohnhaus von drei Männern überfallen und verletzt worden. Die Polizei prüft, ob der Angriff mit einer Auseinandersetzung in dem Maßregelvollzug-Krankenhaus im Zusammenhang steht, wo der Mann arbeitet. Dort sind Straftäter untergebracht, die suchtkrank oder psychisch auffällig sind. Der Beschäftigte habe dort vor etwa zwei Wochen eingreifen müssen, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage.