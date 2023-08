Trauer und Betroffenheit an Uni nach Tod von Studentin

Die University of Europe for Applied Sciences hat mit Trauer und Betroffenheit auf den Tod der Studentin aus Mexiko reagiert. „Wir sind zutiefst erschüttert über diese traurige Gewissheit“, teilte die Hochschule am Montag mit. Die 24-Jährige sei eine engagierte und beliebte Studentin gewesen. „Ihr Verlust hinterlässt eine Lücke in unserer Bildungsgemeinschaft, die kaum zu füllen ist“, so der Vize-Präsident der Hochschule, Sascha Bosetzky. Den Hinterbliebenen sprach er sein Mitgefühl aus. Den Studierenden bietet die Universität psychologische Betreuung an, um ihnen in ihrer Trauer beizustehen.