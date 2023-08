Unbekannte bedrohen zwei Männer mit Messer

Drei Unbekannte sollen zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren in einem Garten in Schwedt (Oder) angegriffen und mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizeidirektion Ost in Brandenburg am Montag mitteilte, schlugen die unbekannten Männer am Sonntag plötzlich auf den 23-Jährigen ein, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Zudem hätten sie seinen Freund mit dem Messer bedroht.