Zwei Schwerverletzte wegen Wespe im Auto

Eine Wespe im Auto hat in Mühlberg (Elbe-Elster) zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten geführt. Eine 81-Jährige verlor am Freitag aufgrund von Panik vor dem Insekt die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet nach links auf die Gegenfahrbahn und kam dann nach rechts von der Straße ab. Anschließend kollidierte sie mit einem Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Seniorin und ihre zwölfjährige Beifahrerin wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.