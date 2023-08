Prignitz Feuer in Schwimmbad in Wittenberge: Elektroanlage brennt

Ein Brand im Schwimmbad „Prignitzer Badewelt“ in Wittenberge hat am Sonntagmittag Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brach der Brand in einer Elektroanlage aus. Im Bad fiel dadurch der Strom aus. Zuerst hatten die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (online) und der RBB darüber berichtet.