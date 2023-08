Motorradfahrer prallt gegen Kleintransporter und stirbt

Ein 34-Jähriger ist in Berlin-Hellersdorf mit seinem Motorrad gegen einen geparkten Kleintransporter geprallt. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Seine 28-jährige Mitfahrerin erlitt nach Polizeiangaben diverse äußere und innere Verletzungen, sie kam zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Aussagen von Zeugen war der 34-Jährige Fahrer am frühen Samstagmorgen in der Risaer Straße unterwegs und prallte mit seinem Motorrad aus ungeklärter Ursache gegen den geparkten Kleintransporter. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.