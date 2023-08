Wetter Durchwachsenes Wetter in Berlin und Brandenburg

Die auch "Goldelse" genannte Göttin Victoria auf der Siegessääule am Großen Stern ist vor der Kulisse von dunklen Regenwolken zu sehen.

Am Wochenende wird das Wetter in Berlin und Brandenburg durchwachsen. Der Samstag startet heiter bis wolkig, im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Neiße kann es gegen Abend etwas regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 bis 24 Grad.