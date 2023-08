Königs Wusterhausen: Zu Besuch in den Gemächern des Königs

Berlin. Die 20-jährige Berlinerin hat sich auf der geschwungenen Lounge-Liege aus Holz ausgestreckt und blickt über den See. „Ich glaube es einfach nicht. Es ist so schön hier“, sagt sie, ganz offensichtlich begeistert von ihrem einmaligen Aussichtsplatz. Sie kennt die Berliner Freibäder, sie kennt die Geräuschkulisse – ein Gemenge aus Arschbomben, Boom-Boxen und Teenagergeschrei. Das alles passiert im Strandbad Neue Mühle am Ufer des Krimnicksees in einem sehr viel niedrigeren Dezibelbereich. Ab und zu lässt ein Boot die Wellen ein bisschen höher und lauter klatschen. Kinder bauen Burgen am Strand, laufen über die große Wiese zum Spielplatz, rutschen, spielen Ball. Ostsee-Stimmung in Dahme-Spreewald. So empfindet es die Studentin. „Hier bleibe ich jetzt sitzen“, verkündet sie. Doch es kommt anders, sie wird ihren Platz ziemlich schnell aufgeben müssen. Dazu später mehr.

Das Strandbad Neue Mühle ist die letzte Station eines Ausflugs, der am Morgen mit der S-Bahn Richtung Königs Wusterhausen begann. Der Vorschlag, nicht einfach nur baden zu gehen, sondern vor dem trägen Herumlümmeln auf der Liegewiese einige Aktivitäten voranzustellen, war überraschend auf Zustimmung gestoßen. Sportliche Bewegung, historische Gemäuer, einen gepflegten Garten, eine Gedenkstätte und ansonsten viel Wasser hat dieser Ausflug zu bieten.

Im Strandbad Neue Mühle ist die große Rutsche besonders beliebt.

Foto: Stadtverwaltung Königs Wusterhausen

Deshalb sind auch die Fahrräder in der S-Bahn dabei. Es sind aber nur kurze Strecken zu fahren. Wer gut zu Fuß ist, kann die wenigen Kilometer laufen. In der S46 stellt sich spätestens ab der Station Grünau das Urlaubsgefühl ein. Die Bahnstrecken zwischen den Stationen werden länger und grüner, die Gespräche verstummen. Am Bahnhof Königs Wusterhausen angekommen, empfiehlt sich ein Gang über die Bahnhofsstraße zum Nottekanal.

Zurzeit ist immer dienstags von 9 bis 17 Uhr ein Wochenmarkt dort aufgebaut. Bei den Anwohnern ist das ein fester Einkaufstermin, denn dann gibt es alles frisch aus der Region, vom Fisch über die Spreewaldgurke bis zur Fassbutter. Wer erst mal eine kleine Stärkung braucht, findet auf dem Weg zum nächsten Ziel, dem Jagdschloss, genug Möglichkeiten, sich mit Kaffee, Kuchen oder einem Eis zu versorgen.

Mit dem Fahrrad geht es dann die letzte kleine Strecke über die Schloßstraße bis zum Schloss Königs Wusterhausen. Tatsächlich hat der Ort seinen Namen von den aristokratischen Bewohnern dieses Anwesens bekommen. Zunächst hieß er Wendisch Wusterhausen, oder auch nur Wusterhausen, bis ihn Friedrich Wilhelm I. zu seinem bevorzugten Aufenthaltsort im Sommer und Herbst machte. Ihm zu Ehren hieß der Ort ab 1717 Königs Wusterhausen, heute von Insidern nur noch KW genannt. Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. war ohnehin derjenige, der den Familiensitz am meisten nutzte und sich in dem kleinen Anwesen wohler fühlte als in den Berliner Prachtbauten. Er hatte sich den Tiergarten in der Nachbarschaft anlegen lassen, um Federvieh sowie Rot- und Schwarzwild zu erlegen. Daher stammt auch der Name Jagdschloss. Wer die Räume, die nach einer Renovierung seit September 2000 wieder öffentlich zugänglich sind, besichtigen will, kann das nur im Rahmen einer Führung tun.

Führungen werden den ganzen Tag über angeboten

Aber das ist kein Problem. Wenn gerade ein Rundgang begonnen hat, kann man sich noch schnell anschließen. Ansonsten beginnt die nächste Führung etwa eine halbe Stunde später. In der Zeit können die unteren Ausstellungsräume besucht werden, in denen alles über die Geschichte des Jagdschlosses zu erfahren ist. Das Warten auf eine Führung lohnt sich. Es ist wie eine Privataudienz beim König, fast möchte man noch das Geplauder vom Tabakskollegium hören. Das liegt auch an den lebensgroßen Papierfigurinen, mit denen die belgische Künstlerin Isabelle de Borchgrave das Leben im Schloss in drei Inszenierungen nachempfunden hat. Noch bis zum 31. Oktober ist die „Zauberhafte Illusion“ zu sehen. Die Figurinen aus Draht mit farbig bemalten Papierkostümen und täuschend echt aussehenden französischen Spitzen und Samtstoffen erzählen Geschichten aus dem 18. Jahrhundert.

Einige Gemächer und Säle konnten fast originalgetreu wiederhergestellt werden. So ist zum Beispiel im Schlafzimmer des Königs teilweise noch der alte Estrich auf dem Fußboden erhalten. In dem winzigen Raum, in dem kaum mehr als ein Bett Platz hatte, gab es bereits ein Waschbecken. Denn, so ist es in der Führung zu erfahren: Händewaschen war eine Leidenschaft des Königs. Wesentlich größer und pompöser war hingegen das Schlafzimmer seiner Gemahlin Sophie Dorothea. Festsaal, Tabakskollegium, Wohnzimmer, Logierzimmer – es ist eher eine einfache Residenz als ein Prachtbau. Es wurde immer weitervererbt, Kaiser Wilhelm II. war der Letzte, der das Jagdschloss nutzte. In der Weimarer Republik wurde es Museum, im Krieg Lazarett und in der DDR Sitz der Kreisverwaltung, bevor es heute wieder zu einer Zeitreise einlädt.

Kleine Radtour über den Kirchsteig nach Neue Mühle

Nach der Führung durch die königlichen Gemächer kann man entweder durch den Park spazieren oder sich mit dem Rad zum gemütlichen Teil des Ausflugs aufmachen. Der führt über den Kirchsteig ins Strandbad Neue Mühle. Ursprünglich ein Feldweg, durfte er noch in den 1930er-Jahre nur von den Besitzern des Guts Neue Mühle mit Fuhrwerken befahren werden. Heute ist der Kirchsteig mit einem Radweg ausgebaut.

Der Gedenkort erinnert an den Flugzeugabsturz 1972.

Foto: Katrin Lange

Etwa in der Hälfte des Kirchsteigs ist ein kleines Denkmal, das an das wohl dunkelste Kapitel der Stadt Königs Wusterhausen erinnert. Am 14. August 1972 war am Himmel über dem Tiergarten ein Feuerball zu sehen. Eine IL 62 mit 156 Menschen an Bord war in Schönefeld Richtung Bulgarien gestartet. 20 Minuten nach dem Start musste der Pilot wegen technischer Probleme zum Flughafen zurückkehren. Er schaffte es nicht mehr. Die Maschine brach unter den Augen vieler Menschen, die in ihren Gärten standen, auseinander und stürzte auf ein Feld. Niemand überlebte das Unglück. Der Absturz war der erste Unfall eines Verkehrsflugzeugs mit Todesfolge bei der Interflug, der staatlichen Fluggesellschaft der DDR.

Der Eingang zum Strandbad Neue Mühle

Foto: Stadtverwaltung Königs Wusterhausen

Weiter geht es mit dem Fahrrad über die Schleuse in Neue Mühle die Küchenmeisterallee hinunter bis zum Strandbad. Hier heißt es Picknick auspacken und Platz nehmen auf den Lounge-Bänken, die genügend Platz für zwei Personen bieten. Genau so hat es auch die Studentin aus Berlin gemacht, in Erwartung eines endlosen Sommernachmittags am Ufer des Krimnicksees. Doch während sie Segler, Kanuten und Motorboote vor ihren Augen vorbeifahren sieht und immer wieder der Kinderruf „Bahn frei“ von der riesigen Rutsche herüberschallt, fällt ein erster Regentropfen auf ihr Gesicht. In Sekundenschnelle verdunkelt sich der Himmel und es dauert nur Sekunden, bis ein Platzregen losgeht. Zum Glück gibt es im Strandbad ein Bistro mit Sonnenschirmen und heißem Kaffee, bevor es in einer Regenlücke mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof nach Königs Wusterhausen zurückgeht.

Anreise

Am bequemsten ist die Fahrt mit der S46 bis zur Endstation Königs Wusterhausen. Die Fahrräder können in der S-Bahn mitgenommen werden. Wer will, kann die etwa 40 Kilometer auch komplett mit dem Fahrrad fahren. Mit dem Auto dauert es über die Stadtautobahn und den Ring A10 ohne Stau etwa eine halbe Stunde.

Schloss Königs Wusterhausen

Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen, nur begrenzt Parkplätze, Öffnungszeiten: April bis Oktober, Dienstag bis Sonntag, 10–17.30 Uhr, Montag geschlossen, November bis März 2024, Sonnabend/Sonntag, 10–16 Uhr, letzter Einlass 30 Minuten vor Schließzeit. Besichtigung nur mit Führung (kurze Wartezeiten möglich). Einzelpreis 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familienkarte 15 Euro.

Ferienprogramm im Schloss

Im Schloss werden verschiedene Ferienworkshops angeboten. In der Veranstaltung „Malen wie ein König“ können die Kinder eines der Bilder, die Friedrich Wilhelm I. gemalt hat, im Festsaal abmalen. Termine: 18. August und 25. August, 11 und 14 Uhr, Treffpunkt Schlosskasse, 5/3 Euro. Im Workshop „Durch die Lappen gegangen“ erfahren Kinder ab fünf Jahren, wie in der Umgebung des Schlosses vor 300 Jahren gejagt wurde. Termin: 11. August, 11 und 14 Uhr, Treffpunkt Schlosskasse, 5/3 Euro.

Strandbad Neue Mühle

Küchenmeisterallee 33, 15711 Königs Wusterhausen, Öffnungszeiten von Mai bis September, täglich 10 bis 18 Uhr, bei Regen oder Temperaturen unter 15 Grad geschlossen. Eintritt: Erwachsene 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.

Boote und Rutsche

Das Strandbad hat eine Beachvolleyballanlage, Spielplätze und eine große Wasserrutsche. Besucher können Tischtennis, Federball oder andere Ballsportarten spielen. Der Krimnicksee kann mit Ruderbooten erkundet werden. Pro Stunde kosten die Boote 4 Euro. Zum Sonnen und Relaxen steht den Gästen eine 5000 Quadratmeter große Liegewiese zur Verfügung. Liegestühle für den ganzen Tag kosten 3 Euro.