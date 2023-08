Gefälle zwischen Bezirken: Adipositas in Berlin nimmt zu – Jeder Zehnte zu dick

Berlin hat ein dickes Gesundheitsproblem – und der Langzeittrend gibt wenig Grund zur Hoffnung. Elf Prozent der Hauptstädter leiden an Adipositas, das offenbart der Gesundheitsatlas der AOK Nordost. Damit stieg die Zahl schwer Übergewichtiger um mehr als ein Drittel in den letzten zehn Jahren. Auffällig ist die unterschiedliche Verteilung der Problemfälle. Der Blick auf die Karte offenbart Parallelen zwischen finanzieller Situation und Fettleibigkeit.

"Wir können anhand unserer Daten sehen, dass Arbeitslose im Vergleich zu Nicht-Arbeitslosen ein 22 Prozent höheres Risiko für Adipositas haben und Personen mit Wohnort in den sozial schwächsten Regionen ein 12,9 Prozent höheres Risiko für Adipositas aufweisen als Menschen mit Wohnort in den sozial am besten gestellten Regionen", erklärte eine Sprecherin der AOK Nordost der "Berliner Morgenpost" auf Anfrage.

Foto: AOK Nordost

Rund 380.000 Berliner schleppen zu viele Kilos herum. Soviele Menschen erhielten laut AOK Gesundheitsatlas 2021 eine offizielle Adipositas-Diagnose. Die Studienautoren der AOK rechnen allerdings mit einer erheblich höheren Dunkelziffer, da Fettleibigkeit meist in Verbindung mit anderen körperlichen Leiden diagnostiziert wird und daher viele übergewichtige Menschen ohne akutes Leiden nie diagnostiziert wurden. Nicht berücksichtigt sind Patienten, die aufgrund medikamentöser Behandlung Fettleibigkeit entwickelten.

Berlin wird dicker: 35 Prozent mehr Übergewichtige in den letzten 10 Jahren

Zahlreiche Kieze in Marzahn-Hellersdorf, Neukölln sowie im wirtschaftlich schwächeren Norden von Mitte weisen bei den Adipositas-Raten Zahlen zwischen zwölf und 16 Prozent auf. In großen Teilen von Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg, die eher dem bürgerlichen Milieu zugerechnet werden, sind sie deutlich geringer. Einen besonders gesunden Lebensstil pflegen offenbar viele Bewohner in Prenzlauer Berg. Im Helmholtzkiez und in der Umgebung der Immanuelkirchstraße liegt die Rate nur bei rund sechs Prozent.

Mit elf Prozent diagnostizierten Adipositas-Fällen bildet Berlin den deutschen Mittelwert. Besonders viele Betroffene gibt es in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Am gesündesten ernähren sich die Einwohner von Baden-Württemberg.

Dennoch zeigt der Gesundheitsatlas einen beunruhigenden Trend auf. Denn in den vergangenen zehn Jahren steigerte sich die Adipositas-Quote in der Hauptstadt um 35 Prozent.