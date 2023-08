Tarifabschlüsse: Mehr Geld für Hunderttausende Berliner

Berlin. Mitunter wurde lang und hart verhandelt – doch am Ende konnten und können sich auch viele Berlinerinnen und Berliner über mehr Geld im eigenen Portemonnaie freuen. Wie aus einer Auflistung der Berliner Morgenpost hervorgeht, bringen bereits erzielte oder kurz bevorstehende Tarifabschlüsse mindestens 370.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der deutschen Hauptstadt ein Lohnplus.

Ein höheres Gehalt erhalten zum Beispiel die rund 130.000 Angestellten des öffentlichen Dienstes in Berlin. Heruntergerechnet auf den einzelnen Beschäftigten gibt es der Gewerkschaft Verdi zufolge 11,5 Prozent mehr Geld und zusätzlich eine Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro. Profitieren von neuen Tarifabschlüssen können auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Metall- und Elektroindustrie, die 8,5 Prozent mehr Lohn und ebenfalls eine Einmalzahlung über 3000 Euro erhalten.

UVB: Höherer Tarifabschluss wäre für Betriebe zu große Belastung gewesen

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) bezeichneten die Tarifeinigung in der Metal- und Elektroindustrie als „guten Kompromiss“. „Die Unternehmen, die unter anderem mit stark gestiegenen Energiekosten und brüchigen Lieferketten kämpfen, haben durch die lange Laufzeit des Tarifvertrages Planungssicherheit von Oktober 2022 bis September 2024. Den Beschäftigten hilft der Abschluss dabei, die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten abzumildern. In der wirtschaftlich herausfordernden Zeit wäre ein höherer Tarifabschluss für viele unserer Betriebe eine zu große Belastung gewesen“, sagte Andreas Schulz, Geschäftsführer des Verband der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg, der Berliner Morgenpost. In beiden Bundesländer sind etwa 100.000 Menschen in der Branche tätig.

Zahlreiche Tarifabschlüsse sorgen in Berlin in diesem Jahr für ein Gehaltsplus.

Auch für Leiharbeiter, im Gastgewerbe, für Beschäftigte im Bauhauptgewerbe, dem Kfz-Handwerk, der Deutschen Post, der Süßwarenindustrie und am BER gab es 2023 schon erfolgreiche Tarifabschlüsse. Bei der Deutschen Bahn und ihren gut 25.000 Beschäftigten in Berlin steht ein solcher offenbar kurz bevor. Ein Schlichter zumindest hat beiden Konfliktparteien einen Kompromiss vorgelegt.

Hinzu kommen gut 830.000 Rentnerinnen und Rentner in Berlin für die es ab Juli deutlich mehr Geld gab. Ursprünglich war die Rentenangleichung erst zum 1. Juli 2024 geplant. Zugleich lag die Erhöhung deutlich über dem, was die Deutsche Rentenversicherung noch im Herbst 2022 prognostiziert hatte – 3,5 Prozent im Westen und 4,2 Prozent im Osten.

Gewerkschaften pochten wegen hoher Inflation auf Lohnsteigerungen

Bei den Gehältern hatten Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter zum Teil schwierige Verhandlungen miteinander zu führen. Das hatte mehrere Gründe: Schon 2022 waren die Verbraucherpreise so stark gestiegen wie nie zuvor. 2023 sank die Inflation zwar wieder etwas, lag im Juni aber auch immerhin noch bei 6,4 Prozent.

Viele Branchen hingegen befürchten vor allem ein Abrutschen Deutschlands in eine Rezession. Folgen des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sorgen für große Unsicherheit – zum Beispiel auch immer noch bei der Frage nach der weiteren Entwicklung der Energiepreise und der Versorgungssicherheit.

Gewerkschaften hatten angesichts der Entwicklungen zuvor auf hohe Lohnsteigerungen gepocht. Damit sollten die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten kompensiert werden. Arbeitgeber hingegen wollten vielfach stärker auf Einmalzahlungen setzen und verwiesen dabei auch auf die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale.

Verdi zufrieden mit den Tarifergebnissen in Berlin und Brandenburg

Andrea Kühnemann, Landesleiterin Bei Verdi in Berlin-Brandenburg, erklärte mit Blick auf erfolgreiche Tarifabschlüsse gegenüber der Morgenpost: „Verdi konnte in Berlin und Brandenburg mitunter zweistellige Tarifsteigerungen weit oberhalb der allgemeinen Lohnentwicklung durchsetzen. Dies ist angesichts der Inflation, die für viele Kolleginnen und Kollegen an die Existenz geht, auch bitter nötig.“ Die Tarifabschlüsse hätten jedoch zum Teil nur durch Streiks erreicht werden können. Das wiederum zeige, wie wichtig es ist, dass sich Beschäftigte in diesen Zeiten gewerkschaftlich organisieren, sagte Kühnemann weiter.

Erst Ende Juli hatte Verdi auch den Berliner Handel erneut bestreikt. Die Gewerkschaft fordert im laufenden Tarifkonflikt 13 Prozent mehr Lohn (mindestens 400 Euro) und eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten 5,1 Prozent mehr Lohn ab September 2023 und 2,9 Prozent mehr ab August 2024, sowie 700 Euro Inflationsausgleichsprämie 2023 und 2024.

Positive Lohnentwicklung in Berlin

Auch ohne die zuletzt in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossenen Tarifgespräche, waren die Gehälter in der Hauptstadtregion bereits in den Vorjahren deutlich gewachsen.

Wie aus Ende Juli von Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Zahlen hervorgeht, lag der Median des Bruttomonatsentgelts aller Berliner Vollzeitbeschäftigten zum Jahresende 2022 bei 3.806 Euro. Ende 2019 waren es 3.383 Euro. In Brandenburg lag der Wert für 2022 bei 3.011, drei Jahre zuvor waren es 2.708 Euro. In Deutschland lag das Median-Bruttogehalt eines Vollzeitbeschäftigten Ende des vergangenen Jahres bei 3.646 Euro.

Frauen erhalten dabei nach wie vor weniger Geld als Männer: Berlinerinnen verdienten laut Daten der Arbeitsagentur 2022 im Median 3.755 Euro, im Jahr 2019 waren es 3.329 Euro. Die Männer in der Hauptstadt bekamen monatlich 3.856 Euro, vor drei Jahren waren es 3.441 Euro. In Brandenburg verdienten Frauen 2022 im Median 3.098 Euro, im Jahr 2019 waren es 2.779 Euro. Die Brandenburger Männer bekamen monatlich 2.973 Euro, vor drei Jahren waren es 2.676 Euro.

Auch im Gastgewerbe Berlins gelang ein Tarifabschluss

Über beide Länder hinweg entwickelten sich die Löhne in den Wirtschaftszweigen positiv, hieß es dazu von der Arbeitsagentur. In Brandenburg habe auch auch das Gastgewerbe wieder aufgeholt. Die Beschäftigten verdienten dort mehr als zum Jahresende 2021. In Berlin hingegen sanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin der Gastronomie die Entgelte. „Somit ist dieser Bereich der einzige Wirtschaftszweig, in dem die Medianentgelte im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen. Die Beschäftigung im Gastgewerbe in Berlin ist ebenfalls rückläufig“, teilte die Regionaldirektion weiter mit.

In Berlin gab es im Mai allerdings gute Nachrichten für die Mitarbeiter in Cafés, Hotels und Restaurants. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte sich mit der Dehoga auf einen neuen Tarifvertrag verständigt, der am 1. Juli in Kraft trat: Zunächst gibt es seitdem 175 Euro mehr im Monat, was einem Plus von sieben Prozent bei einem durchschnittlichen Facharbeitergehalt entspricht. Ein Jahr später sollen die Gehälter erneut um 175 Euro in allen Entgeltgruppen steigen. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 30. Juni 2025. Am 1. Januar 2024 tritt zudem ein neuer Manteltarifvertrag in Kraft, der die Einführung eines 13. Monatsgehalts in Etappen bis 2027 vorsieht. Darin enthalten sind auch Verbesserungen beim Urlaubsgeld sowie höhere Nacht- und Feiertagszuschläge.

Tarifbindung in Berlin und Brandenburg vergleichsweise gering

Laut Bundesagentur für Arbeit gingen Stand Ende Dezember 2022 rund 1,7 Millionen Menschen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Davon waren circa 600.000 in Teilzeit tätig. Frauen machen mit knapp 400.000 Beschäftigten den größten Anteil an Teilzeit-Arbeitnehmern aus. In Brandenburg wurden zum Jahresende 900.000 Arbeitnehmer gezählt. 290.000 davon waren in Teilzeit tätig, 220.00 davon sind Frauen.

Mit Blick auf die Gehaltsentwicklung insgesamt fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Arbeitnehmer bereit seit Jahren, in die Tarifbindung zurückzukehren: „Berlin und Brandenburg brauchen eine noch deutlich bessere Lohnentwicklung insgesamt, um mit den westdeutschen Bundesländern gleich zu ziehen. Dafür brauchen wir eine Stärkung der Tarifbindung“, sagt die hiesige DGB-Chefin Katja Karger.

Mit Blick auf die Tarifbindung jedenfalls wäre noch Luft nach oben: Laut dem Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg unterliegen lediglich 12 Prozent der Firmen in Berlin einer Tarifbindung. Gut 43 Prozent der Arbeitnehmer werden nach einem Branchen- oder Firmentarifvertrag bezahlt, in Brandenburg sind es 47 Prozent. Spitzenreiter der Bundesländer ist Bremen: In der Hansestadt werden immerhin 56 Prozent der Arbeitnehmer nach einem Tarif bezahlt.