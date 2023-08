Vermisste Maria Sanchez: Suche in Berlin nach mexikanischer Studentin geht weiter

Berlin. Die Suche nach der seit zwei Wochen in Berlin vermissten mexikanischen Studentin María Fernanda Sánchez Castañeda geht weiter. Mittlerweile sind bei der Polizei mehr als 120 Hinweise zu der 24-jährigen Frau aus Mexiko bei der Berliner Polizei eingegangen.

„Noch ist ihr Aufenthaltsort unbekannt“, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost. „Wir prüfen alle Hinweise, die zu der vermissten Frau führen könnten.“ Man stehe auch im direkten Kontakt zu den Eltern der Vermissten. Wie diese Zeitung am Sonnabend erfahren hat, sind auch die Eltern der jungen Frau nach Berlin gereist.

Weiße Kleidung der Hoffnung

In den Mittagsstunden am Sonnabend hatten sich nach Schätzungen der Polizei bis zu 250 Personen vor der mexikanischen Botschaft an der Klingelhöfer Straße in Tiergarten versammelt, um ihre Solidarität auszudrücken. In überwiegend weißer Kleidung, damit soll die Hoffnung signalisiert werden, zündeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kerzen an und verteilten Zettel und Kugelschreiber, damit diese eine Botschaft an der Eltern schreiben konnten.

Nach Angaben der Polizei wird die 24-Jährige seit dem 22. Juli vermisst. Sie habe ihre Wohnung in Treptow-Köpenick verlassen und sei nicht zurückgekehrt. „Es gibt Hinweise darauf, dass sich die 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet“, heißt es in der Vermisstenmeldung der Polizei. Die Vermisste ist 1,50 bis 1,55 Meter groß, schlank und hat dunkle lange Haare. Auch die internationale Polizeibehörde Interpol gab eine Vermisstenmeldung, eine „gelbe Notiz“, heraus.

María Fernanda Sánchez Castañeda

Foto: Screenshot/Instagram

Mexikos Präsident sieht Fortschritte bei den Ermittlungen

Auch der mexikanische Botschafter, Francisco Quiroga, wurde erwartet. „Er möchte damit ebenfalls seine Solidarität bekunden“, sagte eine Initiatorin der Mahnwache. Der Sprecher der Botschaft, Zirahuén Villamar, lobte die Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei. „Die Eltern der jungen Frau, die Botschaft und die Polizei stehen in einem engen Austausch“, sagte er.

Derweil sprach der mexikanische Präsident Mexikos Andrés Manuel López Obrador von Fortschritten bei den Ermittlungen. Es gebe Hinweise von Personen, die der Vermissten nahestünden, sagte er auf eine Frage zu dem Fall bei einer seiner täglichen Pressekonferenzen in Mexiko-Stadt. „Wir haben inzwischen einen Bericht darüber, was vor dem Verschwinden der jungen Frau geschehen ist.“

Berlinweite Suchaktion nach der 24-Jährigen

Auch die University of Europe for Applied Sciences an der die junge Frau in Berlin studiert, hatte sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Die internationale Universität, die ihren Berliner Campus in Kreuzberg hat, stehe in engem Kontakt mit der Polizei, mit der mexikanischen Botschaft sowie mit den Eltern der 24-Jährigen, erklärte Vizepräsident Sascha Bosetzky.

Freunde hatten inzwischen auch den Instagram-Kanal „Find_Maffy_Berlin“ eröffnet, derzeit mit mehr als 20.000 Followern. In Mails wurden auch Biergärten am Wasser angeschrieben, mit der Bitte, ihr Foto auszudrucken, dieses aufzuhängen und die Suche zu unterstützen.

Nach der Solidaritätsbekundung am Sonnabend wollten Freunde und Angehörige eine weitere Suchaktion an drei verschiedenen Orten in der Stadt starten. Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes an der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten persönlich, unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail unter LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen.