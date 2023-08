Sperrung auf A10 aufgehoben: Abgesackte Fahrbahn repariert

Auf der Autobahn 10 am Dreieck Werder kann der Verkehr wieder rollen. Die Sperrung wegen abgesackter Fahrbahn-Teile sei am Freitagabend um 18.00 Uhr wieder aufgehoben worden, teilte die Autobahngesellschaft des Bundes am Freitag mit. „Wir hoffen, dass die Maßnahme auch langfristig wirkt“, sagte der Sprecher der Niederlassung Nordost, Ralph Brodel. Der Untergrund wurde mit Spezialbeton stabilisiert.