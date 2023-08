Sommerserie: Auf Erkundungstour in der Pückler-Stadt Cottbus

Mit 40 Euro lässt sich in Cottbus vieles erleben. Ob kulturell oder gastronomisch: Das sind die Tipps für einen Ausflug in die Stadt.

Berlin. Das Kottbusser Tor in Berlin, das kennt fast jeder in Deutschland. Doch wie steht es mit dem Namensgeber dieses berühmt-berüchtigten Ortes in Kreuzberg, der knapp 100.000 Einwohner-Stadt Cottbus in der brandenburgischen Niederlausitz – heute modern mit C geschrieben? Da fängt bei vielen abseits des ehemaligen Bundesligisten Energie Cottbus sicherlich die Wissenslücke an, inklusive mir.

Wenn nicht jetzt, wann dann, denke ich mir also, und schnappe mir die 40 Euro meiner Redaktion, um mit diesem Budget die zweitgrößte Stadt unseres Nachbarbundeslandes im Rahmen der diesjährigen Morgenpost-Sommerserie das allererste Mal zu erkunden. Los geht es morgens nach dem Frühstück an einem sonnenverwöhnten Tag mit meinem Deutschlandticket vom Berliner Hauptbahnhof aus. Jede Stunde fährt die RE2 von hier in knapp 90 Minuten in Richtung Südosten nach Cottbus.

Cottbus ist das Zentrum der Sorben der Niederlausitz

Mit zuhause gebrühtem Kaffee in der Hand beobachte ich gespannt, wie sich die belebte Großstadt und die Vororte um mich herum nach und nach in grüne Wälder, weites Land und kleine Ortschaften mit Einfamilienhäusern verwandeln. Am Bahnhof des surrealen Ungetüms der Tropical Islands leert sich der Zug schlagartig, nun bin ich fast allein unterwegs.

Ab Lübben im Spreewald beginnen die Schilder dann plötzlich zweisprachig zu werden. Die Sorben, die sich hier in der Niederlausitz Wenden nennen, sind in Deutschland als nationale Minderheit anerkannt, das weiß ich noch aus dem Schulunterricht. Viel mehr allerdings nicht. Lübbenau, Vetschau, Raddusch – die Namen der Ortschaften auf der Strecke weisen schon deutlich auf das Siedlungsgebiet dieses slawischen Volkes hin.

Mein Interesse an der Kultur der Sorben ist geweckt, ich behalte das in meinem Hinterkopf, als ich schließlich im wenig einladenden Bahnhof von Cottbus ankomme. Der Beschilderung folge ich am schmucken Empfangsgebäude der stillgelegten Spreewaldbahn vorbei in Richtung Altstadt. Entlang an beeindruckenden, scheinbar vom Zweiten Weltkrieg völlig unberührten Gründerzeit-Straßenzügen fällt mir sofort das Jugendstil-Ensemble des Staatstheaters ins Auge.

Mit seinen filigranen Statuen, Sphinxen, Greifen und Löwen wirkt es fast wie aus einer anderen Dimension oder zumindest aus Gotham City. Da Sommerpause ist und Führungen leider nur sonntags angeboten werden, ziehe ich aber rasch weiter. Bis mich der rot schimmernde, 28 Meter hohe Spremberger Turm, Teil der ehemaligen Stadtbefestigung und Eingangstor zur Altstadt, wieder zum Einhalten bringt. Gerne investiere ich die zwei Euro Eintritt, um seine Stufen zu erklimmen und mir einen ersten Rundumblick über Cottbus zu verschaffen.

Auf der Spremberger Straße in Cottbus lässt es sich gut bummeln

Mittelalterliche Kirchen, Kaiserzeit, 50er-Jahre, Plattenbauten, Nachwende – im Zentrum der Stadt sind alle Architekturstile vertreten. Von der Mitarbeiterin des Spremberger Turms bekomme ich nach meinem Abstieg neben umfassendem Touristenmaterial auch noch eine kleine Einführung in die Geschichte, Daten und Fakten von Cottbus sowie einen kostenlosen Werbevortrag zur ansässigen Technischen Universität, der mich wohl von einem Studienplatz überzeugen soll.

Im Anschluss schlendere ich die Spremberger Straße – die „Sprem“, wie sie von den Einheimischen genannt wird – hinunter, vorbei an Restaurants, Cafés und Läden, deren Außenterrassen bei den herrschenden Temperaturen gut besucht sind. „Die Cottbusser sind gern gemütlich“, verrät Anwohnerin Renate, die sich ein Eis gönnt und mich neugierig beim Sichten des Materials aus dem Turm beobachtet. Es ist Markttag und viele Menschen – auch erstaunlich viele junge – sind in den Gassen unterwegs.

Bevor ich mich selbst irgendwo niederlasse, fällt mir die hübsche weiße Schlosskirche an der Straße auf – und merkwürdigerweise auch das Symbol eines kleinen Chanukka-Leuchters am Eingang. Von Renate erfahre ich, dass das Gotteshaus 2014 in eine Synagoge umgewandelt und der jüdischen Gemeinde zur Nutzung übergeben wurde. Ein Vorgang, von dem ich noch nie zuvor anderswo in Deutschland gehört habe.

Fürst Pückler und Ludwig Leichhardt zählen zur Cottbusser Prominenz

Im „Lauterbach“, der ältesten Gastronomie der Stadt, lese ich mir meine Informationen bei einem großen Kaffee für drei Euro durch. Hier höre ich erstmals, dass der berühmte Eis-Fürst und Landschaftsgärtner Pückler auf seinem Gut Branitz bei Cottbus begraben liegt. Als historisch interessierter Mensch kenne ich den Lebemann, Luftikus und Lustmolch Pückler natürlich, der auch ein Reisender in unbekannte Gebiete war. Ganz ähnlich wie ich in diesem Moment, wie ich finde. Ich beschließe also, mich am Nachmittag nach Branitz zu begeben.

Zunächst geht es aber über den wunderschönen Altmarkt zur Oberkirche St. Nikolai, wo ich für weitere zwei Euro einen weiteren steilen Turm besteige. Diesmal sind es 55 Meter hoch und auch wieder runter. Vorbei an der Statue eines Mannes namens Ludwig Leichhardt, der mir zunächst nichts sagt, entdecke ich im Anschluss hinter dem nahen Schlossturm den ungeahnt schönen und ungeahnt grünen Goethepark auf einer Spreeinsel. Während der Fluss gemächlich neben mir in Richtung Berlin nach Norden zieht, entspanne ich mich mit Blick auf Schleusen, alte Gebäude, Teiche und Springbrunnen in der Sonne und recherchiere im Internet über den Lausitzer Leichhardt.

Dieser ist offenbar in Cottbus zur Schule gegangen und war ein berühmter Entdecker in Australien, der 1848 auf der dritten seiner Expeditionen samt seiner Gefährten spurlos verschwand. In Australien als Forscher und Geologe hoch verehrt, ist er in Deutschland mittlerweile fast in Vergessenheit geraten. Man lernt nie aus, gerade auf Reisen nicht.

Branitz: Der letzte bedeutende Englische Landschaftspark auf dem Kontinent

Zum Mittagessen entscheide ich mich nach meinen zwei anstrengenden Klettertouren indes für deftige regionale Küche am Altmarkt. Im „Brau & Bistro“ bezahle ich insgesamt 15,80 Euro für ein Spreewälder Bratenbrot mit Spreewälder Meerrettich und Spreewälder Gewürz- und Senfgurken, dazu ein Glas Wasser. Nach dem verdienten Verdauungsspaziergang entlang der gut erhaltenen Stadtmauer mache ich mich direkt auf zu Pücklers englischem Landschaftsgarten in Branitz. Der Fürst war im Übrigen auch kein Kostverächter.

Mit der Pückler-Buslinie 10 bin ich in 15 Minuten am Ziel. Bei freiem Eintritt bietet der Park – der letzte bedeutende Englische Landschaftspark auf dem europäischen Kontinent – einen atemberaubenden Ort für ausgedehnte Spaziergänge. Besonders beeindruckend ist dabei die Seepyramide, in der Pückler auf eigenen Wunsch hin begraben liegt. Von so viel Extravaganz angeregt, kaufe ich mir für neun Euro spontan ein Ticket zur Ausstellung im Schloss.

Das lohnt sich, denn so erfahre ich tatsächlich viel Neues über das interessante Leben dieses legendären und auch vielfach verklärten Mannes. Ein Großteil der Räumlichkeiten ist noch im Originalzustand erhalten oder liebevoll restauriert worden.

Ein Einblick in die Kultur der Wenden

Zurück im Cottbusser Zentrum folge ich dann dem Impuls meiner Hinreise und mache noch einen kleinen Abstecher in das Wendische Museum. Kosten: symbolische 2,50 Euro, für die ein guter Überblick über Sitten, Traditionen und Gebräuche der Niederlausitzer Sorben geboten wird. Kaum vorstellbar: Im Berlin der Kaiserzeit galt es für wohlhabende Familien offenbar als schick, ein sorbisches Kindermädchen in „Spreewaldtracht“ zu beschäftigen und dieses quasi als Statussymbol bei Sonntagsspaziergängen im Stadtpark zu präsentieren.

Nach so viel Kultur schwirrt mir allerdings ganz schön der Kopf, das gebe ich zu. Die perfekte Ausrede also, um den Sommertag in einer ganz besonderen Location ausklingen zu lassen: Der „Strandpromenade“ nahe der alten Stadtmauer, einer Gastronomie im Strandbar-Stil mit echtem Sand und mediterraner Küche.

Nach Adam Riese bleiben mir von meinem Budget noch 5,70 Euro, die ich in ein großes Bier inklusive Trinkgeld investiere. Erfrischt und zufrieden beende ich meine Erkundungstour durch Cottbus und fahre mit dem Zug zurück nach Berlin. Ich bin mir sicher, dass es nicht meine letzte Reise ins facettenreiche Zentrum der Niederlausitz gewesen sein wird.

Was Sie für einen Rundgang durch Cottbus wissen müssen

Anfahrt: Vom Berliner Hauptbahnhof aus fährt die RE2 stündlich nach Cottbus. Die Zugreise dauert ungefähr 90 Minuten. Mit dem Auto über die Bundesautobahn 13 ist man etwa eine Viertelstunde länger unterwegs.

Essen und Trinken: „Conditorei & Café Lauterbach“, Spremberger Straße 4, 03046 Cottbus, Telefon: 0355 24758, E-Mail: info@lauterbach-cottbus.de, Homepage: www.lauterbach-cottbus.de, Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 19 Uhr; „Brau und Bistro“, Altmarkt 18, 03046 Cottbus, Telefon: 0355 4946023, E-Mail: info@brau-bistro.de, Homepage: www.brau-bistro.de, Öffnungszeiten: täglich 10 bis 1 Uhr; „Kleiner Cavalier“ im Schlosspark Branitz, Robinienweg 3, 03042 Cottbus, Telefon: 0355 49397030, E-Mail: info@cavalierhaus-branitz.de, Homepage: www.cavalierhaus-branitz.de, Öffnungszeiten von April bis Oktober: Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, Sonnabend & Sonntag von 10 bis 16 Uhr; „Strandpromenade“, Mauerstraße 7, 03046 Cottbus, Telefon: 0174 31 52 282, E-Mail: info@strandpromenade-cottbus.de, Homepage: strandpromenade-almhuette.de, Öffnungszeiten: täglich ab 16 Uhr.

Gotteshäuser: Oberkirche St. Nikolai am Oberkirchplatz 12, 03046 Cottbus, geöffnet täglich von 10 bis 17 Uhr; Schlosskirche (heute Synagoge Cottbus), zu besichtigen Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 14 sowie Mittwoch von 14:30 bis 16.30 Uhr (außer an religiösen Feiertagen).

Museen und Sehenswürdigkeiten: „Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz“, Robinienweg 5, 03042 Cottbus, Park ganzjährig, kostenlos und rund um die Uhr geöffnet, Schloss Branitz von April bis Oktober täglich außer Dienstag von 10 bis 17 Uhr zu besichtigen, Eintritt: Neun Euro; „Wendisches Museum“, Mühlenstraße 12, 03046 Cottbus, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: 10 bis 18 Uhr, Sonnabend & Sonntag 10 bis 13 Uhr, Eintritt, 2,50 Euro; „Spremberger Turm“, Spremberger Straße 21, 03046 Cottbus, Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis Sonnabend 10 bis 10 bis 20 Uhr, Eintritt: 2 Uhr.