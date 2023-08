Bundespolizei entdeckt 29 unerlaubt Eingereiste

Bundespolizisten haben in Frankfurt (Oder) und Roggosen (Spree-Neiße) insgesamt 29 unerlaubt eingereiste Menschen entdeckt. So kontrollierten Einsatzkräfte nach eigenen Angaben vom Freitag in der Oderstadt eine Gruppe von elf Männern, die zu Fuß über die Frankfurter Stadtbrücke aus Polen eingereist war.