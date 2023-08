Geflügelpest bei zwei Wildvögeln in Berlin nachgewiesen

Bei zwei Wildvögeln in Berlin ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Betroffen sind ein Habicht, der in Treptow-Köpenick gefunden wurde, und ein Wanderfalke in Steglitz-Zehlendorf, wie die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Freitag mitteilte. Der Befund ist den Angaben zufolge vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, bestätigt worden.