Straße abgesenkt: Auffahrt von A2 auf A10 gesperrt

Am Dreieck Werder ist die Auffahrt von der A2 auf die A10 in Richtung Hamburg gesperrt, weil sich die Straße abgesenkt hat. Wie die Polizei Brandenburg am Freitag mitteilte, kann die Sperrung noch tagelang andauern. Wasser hatte demnach am Donnerstagmittag Material unter der Straße abgetragen. Die Beamten vermuten, dass Regenfälle der Auslöser waren. Dadurch sackte die Fahrbahn laut Polizei ab.