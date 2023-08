Denkmal Neues Konzept soll Stelen am Holocaustmahnmal sichern

Touristen besuchen am in Berlin das Holocaustmahnmal.

Das Holocaustmahnmal in Berlin wird für noch unbestimmte Zeit eine Baustelle bleiben. Das erst 2005 für fast 28 Millionen Euro vom Bund errichtete Denkmal für die ermordeten Juden Europas mit seinen mehr als 2700 Stelen ist seit rund 15 Jahren sanierungsbedürftig. Weiterhin müssen beim Besuch des Geländes in unmittelbarer Umgebung des Brandenburger Tores Absperrungen und Baumaßnahmen in Kauf genommen werden.