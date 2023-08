Strandbad installiert Lautsprecheranlage gegen Parkchaos

Im Sommer herrscht trotz Kontrollen oft Park-Anarchie am Strandbad Tegel. Eine technische Anlage soll die Lage bessern.

Mehr Sicherheit in Tegel

Berlin. Das Strandbad Tegel soll eine Lautsprecheranlage erhalten, um die Badegäste zukünftig direkt über wichtige Vorkommnisse informieren zu können. Das hat die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Reinickendorf einstimmig beschlossen.

„Das Strandbad hat eine weitläufige Freizeitanlage. Nicht erst seit den jüngsten Ausschreitungen in Berliner Freibädern ist klar, dass die Betreiber die Möglichkeit haben müssen, im Notfall schnell große Menschenmengen mit wichtigen Informationen zu versorgen. Das kann zum Beispiel auch das Ausrufen des Nummernschildes eines falsch geparkten Autos sein, um Polizei und Feuerwehr den Zugang zum Freibad zu ermöglichen“, begründet der Vorsitzende der CDU-Fraktion Reinickendorf, Marvin Schulz, den Vorstoß seiner Fraktion.

Manchmal kommt nicht einmal der Abschlepper durch

In der Tat ist die Verkehrssituation im Strandbad Tegel immer wieder problematisch. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu der Situation, dass Autos zugeparkt wurden, sodass ein Einsatz der Polizei oder des Ordnungsamts notwendig war.

Auch für diese Sommerferien hat Ordnungsstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU) angekündigt, das ordnungsgemäße Parken verstärkt kontrollieren zu lassen. Vor allem, damit der in den Ferien verkehrende BVG-Bus Platz hat. Denn teilweise wurde so rücksichtlos geparkt, dass wegen der chaotischen Parksituation nicht einmal herbeigerufene Abschleppdienste entlang der Zufahrt zum Strandbad passieren konnten.

Die Lautsprecheranlage könnte in diesen Fällen beispielsweise dafür genutzt werden, den Halter des falsch geparkten Fahrzeugs zügig zu informieren und das Chaos zu beseitigen, so die Hoffnung. Aber auch bei plötzlichen Notfällen im laufenden Badebetrieb oder nahenden Schließzeiten des Bades könnten die Gäste dann per Lautsprecheranlage informiert werden.

Der in der BVV beschlossene Antrag sieht nun vor, dass sich das Reinickendorfer Bezirksamt an die zuständige Senatsverwaltung für Sport wendet, um sich ihr gegenüber dafür einzusetzen, eine Lautsprecheranlage zu installieren.

