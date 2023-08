Mehr geflohene Ukrainer finden Jobs – auch in Berlin

Berlin. Ein Großteil der nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs nach Deutschland geflohenen Ukrainer geht weiterhin keiner beruflichen Tätigkeit nach. Aber: Die Zahl der in der Bundesrepublik erwerbstätigen Ukrainer ist im Jahresvergleich immerhin etwas gestiegen. Das geht aus einer neuen Studie hervor.

Demnach gingen im Durchschnitt 18 Prozent der erwerbsfähigen Ukrainer im Frühjahr 2023 in Deutschland einer bezahlten Tätigkeit nach, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag in Nürnberg mit. Das sei ein Anstieg von einem Prozentpunkt im Vergleich zur ersten Umfrage im Herbst 2022. Allerdings zeigten die Ergebnisse der eigenen Untersuchung auch, dass die Beschäftigtenquote ab einer Aufenthaltsdauer von zwölf Monaten deutlich auf 28 Prozent ansteigt.

Im Juni waren in Berlin 14.500 geflohene Ukrainer in Firmen beschäftigt

Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zufolge gingen im Mai 2023 186.500 Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland einer Beschäftigung nach. In Berlin waren zu dem Zeitpunkt 14.500 Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet in einem Unternehmen tätig, in Brandenburg 5.100. Insgesamt waren bis Juni 2023 einer Auswertung des Bundesinnenministeriums zufolge 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland geflohen.

In Berlin hatte es nach Kriegsstart eine große Hilfsbereitschaft gegeben. Viele Berliner empfingen die Geflüchteten an Bahnhöfen, boten unkompliziert Schlafplätze an. Das Land Berlin jedoch kam mit Blick auf Unterbringungskapazitäten an eigene Grenzen. Auch die Wirtschaft zeigte sich hilfsbereit. Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) gab es zum Beispiel Job-Messen, um die Geflüchteten mit aufnehmenden Unternehmen bekanntzumachen.

IHK: Wartezeiten auf Sprachkurse zu lang

Kammer-Vizepräsidentin Nicole Korset-Ristic betonte gegenüber der Berliner Morgenpost am Donnerstag, dass das Interesse der Berliner Wirtschaft, ukrainische Geflüchtete einzustellen, ungebrochen sei. Das gelte auch für den Bedarf. „Wir rechnen deshalb auch für Berlin damit, dass in den nächsten Monaten mehr Geflüchtete aus der Ukraine in den Unternehmen eine Beschäftigung aufnehmen. Die Verzögerung hängt zu einem Großteil mit den Integrations- und Sprachkursen zusammen, die insbesondere diejenigen Geflüchteten besuchen, die Leistungen aus der Grundsicherung erhalten“, sagte Korset-Ristic.

Insbesondere die Wartezeiten auf Sprachkurse seien noch immer zu lang, kritisierte sie. Jedoch auch nach Abschluss eines solchen Kurses gelänge Integration in den Arbeitsmarkt nicht immer. „Teils passen die Beschäftigungsangebote einfach nicht, viele Geflüchtete arbeiten auch remote aus Berlin für Unternehmen oder Behörden in der Ukraine oder machen sich selbstständig“, so die IHK-Vize. Darüber hinaus dauere die Anerkennung der ausländischen Berufsabschlüsse häufig noch zu lang.

Auch die IAB-Studienautoren bescheinigten vor allem bei Müttern mit Kleinkindern eine schwierigere Arbeitsmarktintegration als bei den Männern. „Die Kinderbetreuung ist ein strukturelles Problem“, erklärte Herbert Brücker, Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung“. Eine frühzeitige Kinderbetreuung erhöhe nicht nur unmittelbar die Arbeitsmarktchancen für geflüchtete Frauen. „Sie führt auch zu mehr sozialen Kontakten mit deutschen Familien, fördert die soziale Teilhabe und erleichtert damit auch indirekt den Arbeitsmarktzugang“, sagte der Experte.

UVB: Ukrainer können helfen, die Fachkräftelücke zu schließen

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) verwiesen auch auf den Fachkräftebedarf in der Region. „Die Geflüchteten aus der Ukraine helfen bereits dabei, die immer größer werdende Fachkräftelücke zu schließen. Die Politik hat im vergangenen Jahr schnell reagiert und alle Weichen gestellt, damit die Menschen aus der Ukraine schnell den Weg in den Arbeitsmarkt finden“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Alexander Schirp. Viele Integrations- und Sprachkurse würden in diesem Herbst auslaufen. Man sei zuversichtlich, dass dann die Erwerbsbeteiligung der Ukrainerinnen und Ukrainer deutlich steigen werde, so Schirp.

Wie es von den Studienautoren des IAB weiter hieß, seien fast die Hälfte der vor dem Krieg in ihrer Heimat Geflohenen in Berufen tätig, für die sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt formal überqualifiziert sind. Zudem verdienen ukrainische Geflüchtete unterdurchschnittlich: Ihre mittleren Bruttomonatsverdienste in Vollzeitjobs liegen mit 2.550 Euro deutlich unter dem Durchschnittsverdienst aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland von 3.516 Euro.

Mitgebrachte Bildungsabschlüsse und Berufserfahrung erhöhen den Angaben nach die Arbeitsmarktchancen und auch die Verdienste der ukrainischen Geflüchteten. Auch der Abschluss von Deutschkursen sowie gute Deutschkenntnisse verbessern die Chance auf Jobs. Die Studie beruht auf einer repräsentativen Umfrage bei rund 6.000 ukrainischen Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter von 18 bis 64 Jahren, die sich seit dem 24. Februar 2022 in Deutschland aufhalten.