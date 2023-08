Tim Kauermann wird Leiter der Sanierung bei Hertha BSC

Tim Kauermann hat sein Präsidiumsamt bei Hertha BSC niedergelegt, um in der Kommanditgesellschaft auf Aktien des Clubs künftig Leiter der Sanierung zu werden. Kauermann starte in die neue Aufgabe bis Ende des Jahres pro bono, wie der finanziell schwer angeschlagene Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte.