Heizungsgesetz: Umfrage in Berlin zeigt – so wenige wollen die Wärmepumpe

Berlin. Das neue Heizungsgesetz der Bundesregierung sorgt seit Monaten für erregte Debatten in der Politik und Verunsicherung in den betroffenen Haushalten. Daran hat auch der vorläufige gerichtliche Stopp nichts geändert. Wie groß die Verunsicherung angesichts der andauernden Diskussion unter den Berlinerinnen und Berlinern tatsächlich ist, zeigt jetzt eine Civey-Umfrage im Auftrag des Berliner Energieversorgers Gasag.

„Was ist Ihre erste Reaktion auf das neue Heizungsgesetz (GEG) der Bundesregierung?“ wollte die Gasag von 1003 Berlinerinnen und Berlinern wissen. Die Umfrage führte das Berliner Marktforschungsinstitut Civey vom 5. bis zum 15. Juli durch.

Ein Drittel der Befragten ist ratlos, ein Drittel will abwarten

Die Reaktionen lassen sich grob in drei Teile gliedern. Ein Drittel der Befragten antwortete demnach, sie wüssten nicht, was sie machen sollen (34,5 Prozent). Ein Drittel gab an, erst einmal abwarten zu wollen (31,7 Prozent). Und nur das letzte Drittel (33,8) gab an, aktiv zu werden oder bereits geworden zu sein, etwa mit einer Heizungsmodernisierung oder der Nachfrage nach einer Energieberatung.

Im Kern sieht die GEG-Novelle vor, dass künftig nur Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Das Heizungsgesetz ist vom Bundesverfassungsgericht zwar erst einmal gestoppt worden. Der Bundestag will im September über das umstrittene Vorhaben entscheiden. Damit aber möglich, dass das Gesetz doch noch wie geplant zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt.

Nur 5,5 Prozent der Befragten planen den Kauf einer Wärmepumpe. 5,6 Prozent wollen sich erst noch von einem Experten beraten lassen und 3,3 Prozent wollen ihre alte Heizung sanieren lassen.

Ein Fünftel der Befragten haben die Antwortoption ‚eine andere Reaktion‘ gewählt. Hier könnte sich nach Angaben der Gasag ein großer Teil derer verbergen, die noch den kurzfristigen Kauf effizienterer Gas- oder Ölheizungen erwägen.

Auf der Suche nach der richtigen Investitionsentscheidung

Das Ergebnis der Umfrage mache deutlich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Beratung und Unterstützung benötigten, um die richtige Heizungsentscheidung treffen zu können, so Michael Reines, Vertriebschef bei Gasag. „Die Antworten verdeutlichen, dass die Unsicherheit groß ist und viel Beratungsbedarf besteht“, so Reines weiter. Grundsätzlich müsse noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, um die Energiewende zu meistern. Daran werde sich auch die Gasag beteiligen, indem sie ihre Beratungsleistungen ausbaue und das Ziel verfolge, bis 2040 vollständig klimaneutral zu sein.

Der Berliner Energieversorger und Netzbetreiber, der das Wort „Gas“ bereits im Namen trägt, hat unter anderem auch Wärmepumpen, Photovoltaik mit Speicher, Balkonkraftwerk und Wallbox für Privatkunden im Portfolio. Seit diesem Monat gibt es zudem das Angebot individualisierter Sanierungsfahrpläne.