Julia Franck unter den „Thomas Mann Fellows“ für 2024

Die Schriftstellerin Julia Franck („Die Mittagsfrau“) gehört zu den „Thomas Mann Fellows“ für das kommende Jahr. Insgesamt 13 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Medien wurden für Arbeitsaufenthalte im einstigen Wohnhaus des Schriftstellers Thomas Mann in Los Angeles ausgewählt, um sich dort mit Fragen von Demokratie und Verwundbarkeit auseinanderzusetzen. Während der jeweils mehrmonatigen Aufenthalte im ehemaligen Exilwohnsitz der Familie Mann werden sie im Austausch mit US-amerikanischen Expertinnen und Experten an ihren Projekten zum Jahresthema „Democracy and Vulnerability“ arbeiten.