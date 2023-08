SPD-Landeschef: Zustand des Görlitzer Parks ist beschämend

Berlin (dpa/bb). SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh hält die Zustände am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg für nicht weiter hinnehmbar. „Der aktuelle Zustand des Parks ist beschämend. Was man nicht dulden darf, ist ein rechtsfreier Raum, in dem die Sicherheit der Menschen nicht mehr garantiert ist“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Deswegen sollte man auf die Experten hören und sich ernsthaft mit deren Vorschlägen auseinandersetzen.“

Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte unter anderem tragfähige Konzepte für Beleuchtung, Müllentsorgung, Toiletten und Spielplätze am Görlitzer Park gefordert. Sie regte auch an, das Parkgelände einzuzäunen und den Zugang zeitlich zu beschränken.

„Ich unterstütze die Forderungen der Polizeipräsidentin. Den Vorschlag muss man diskutieren“, sagte Saleh. „Ich erwarte auch, dass der Bezirk sagt, was er bereit ist, für mehr Sicherheit im und um den Görli herum zu tun. Wenn jemand sagt, er möchte keine Expertenvorschläge annehmen, dann muss er selbst sagen, was er tun möchte.“

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Burkard Dregger hat sich außerdem für eine Videoüberwachung des Parks ausgesprochen. Saleh hält auch das für überlegenswert: Zur Verhinderung und Ermittlung von Straftaten an diesem kriminalitätsbelasteten Ort müsse das geprüft werden.

„Es tut sich jetzt jedenfalls etwas. Ich habe immer gesagt, dass die Freiheit unserer Stadt Berlin nur mit Sicherheit für alle im öffentlichen Raum Bestand haben kann“, betonte Saleh. „Menschen, die diese Grundvoraussetzung nicht akzeptieren wollen und im Park oder in dessen Umfeld Gewalttaten begehen, müssen mit der Härte unseres Rechtsstaats verfolgt werden.“

Die SPD habe mit viel Kraft und gegen viele Widerstände auch die Kotti-Wache in Kreuzberg durchgesetzt, so der Landesvorsitzende der Partei. „Der Staat hat die Aufgabe, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Die Berlinerinnen und Berliner - ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte - erwarten zu Recht, dass der Staat handelt.“