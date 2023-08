Bildungspolitik Minister will Fachkräftemangel in Kitas bekämpfen

In den Brandenburger Kindertagesstätten sollen nach dem Vorschlag von Jugendminister Steffen Freiberg (SPD) auch nicht fertig ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher arbeiten können. Damit will Freiberg auf den Mangel an Fachkräften reagieren. Nicht jede Aufgabe und Tätigkeit in Kindertagesstätten müsse durch langjährig ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher oder andere voll ausgebildete Fachkräfte wahrgenommen werden, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Daher solle es bis zu ein Fünftel sogenannte Ergänzungskräfte in den Kitas geben dürfen - sie müssten aber auch pädagogische Mindestqualifizierungen vorweisen.