Mieter soll Feuer in Mehrfamilienhaus gelegt haben

Ein Mieter soll in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Perleberg im Landkreis Prignitz ein Feuer gelegt haben. Fünf Bewohner wurden daraufhin evakuiert, eine Frau und ein Kleinkind wurden zudem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, gelten aber als unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.