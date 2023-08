BUND zu 100 Tage Schwarz-Rot: Sehr durchwachsenes Zeugnis

Christian Gaebler bei einem Richtfest für 337 städtische Mietwohnungen am Halleschen Ufer.

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) hat am schwarz-roten Senat in Berlin nach den ersten 100 Tagen Regierungszeit einiges auszusetzen. Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) sei es gelungen, den Eindruck zu erwecken, die Verkehrswende stoppen zu wollen, teilte der Verein am Mittwoch mit. Ihre Ankündigung, den Radwegebau auf den Prüfstand zu stellen, habe für große Verwirrung gesorgt. Entschlossener zeige sich Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD), die Landschaft weiter mit neuen Wohnsiedlungen zubetonieren zu wollen.