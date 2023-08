Netzhoppers finden neuen Trainer: Kolevich übernimmt

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Der Argentinier Alejandro Kolevich übernimmt in der kommenden Saison die Aufgabe, die völlig neu formierte Mannschaft der Brandenburger auf Bundesliga-Niveau zu trimmen. Das teilte der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit. Kolevich löst bei den Netzhoppers Tomasz Wasilkowski ab, der sich nach nur einem Jahr auch infolge der Insolvenz des Clubs verabschiedet hatte und künftig den Frauen-Zweitligisten NawaRo Straubing trainiert.