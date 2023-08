Nationalspieler Louis Olinde verlängert bei Alba Berlin

Alba Berlin setzt auch die kommenden Jahre auf Forward Louis Olinde. Wie der Basketball-Bundesligist bekannt gab, unterschrieb der 25-Jährige einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26. „Louis hat sich in den drei Spielzeiten bei uns enorm verbessert und seine Entwicklung in der letzten Saison mit tollen Leistungen unterstrichen“, wird Sportdirektor Himar Ojeda in der Mitteilung zitiert. „Ich bin mir sicher, dass er in Zukunft ein noch größerer Leistungsträger wird und noch mehr Verantwortung übernimmt.“