Männer berauben Jugendlichen und greifen BVG-Mitarbeiter an

Zwei Männer haben in einem U-Bahnhof in Berlin-Kreuzberg einen Jugendlichen beraubt und in der Folge einen BVG Sicherheitsmitarbeiter attackiert. Die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 23 und 25 Jahren wurden kurze Zeit später in der Nähe festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Berlin (dpa/bb). Zwei Männer haben in einem U-Bahnhof in Berlin-Kreuzberg einen Jugendlichen beraubt und in der Folge einen BVG Sicherheitsmitarbeiter attackiert. Die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 23 und 25 Jahren wurden kurze Zeit später in der Nähe festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll einer der Männer am Dienstagabend einen 17-Jährigen im U-Bahnhof Kottbusser Tor geschlagen und ihm anschließend eine Kette vom Hals gerissen sowie Geld aus einer Umhängetasche gestohlen haben. Als ein 32-jähriger Sicherheitsmitarbeiter der BVG und seine drei Kollegen einschritten, kam ein mutmaßlicher Komplize des Angreifers dazu und schubste den Sicherheitsmitarbeiter trotz einfahrender U-Bahn in Richtung Bahnsteigkante. Der Mitarbeiter konnte sich nach Angaben der Polizei an einem Schild festhalten und blieb unverletzt.

Die beiden festgenommenen Männer wurden zur weiteren Ermittlung an die Kriminalpolizei überstellt. Der 17-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, am Hals und an einem Bein und wurde für eine ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.