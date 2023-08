Ausbildungskrise: Warum Schüler für einen Tag als Möbelverkäufer arbeiten

Berlin. Dana Herlein (18) könnte an diesem Tag in irgendeinem Berliner Café sitzen und mit ihren Freundinnen über die weiteren Pläne für die Sommerferien sprechen. Stattdessen steht die Berliner Schülerin an Dienstagvormittag in einem Möbelhaus im Osten der Hauptstadt und schaut dort den etablierten Verkäuferinnen und Verkäufern über die Schulter.

Herlein nimmt an der sogenannten Praktikumswoche teil, die noch bis Freitag stattfindet. Die Initiative der Industrie- und Handelskammer (IHK) ermöglicht Schülerinnen und Schülern den Blick hinter die Kulissen potenzieller Ausbildungsbetriebe. Eine Woche lang ist es möglich, fünf verschiedene Berufe bei fünf unterschiedlichen Arbeitgebern kennenzulernen. Mehr als 2000 Berliner Jugendliche machen mit. Sie „opfern“ gewissermaßen Tage ihrer Sommerferien für die berufliche Orientierung, sagte IHK-Vizepräsident Stefan Spieker bei einem gemeinsamen Termin mit Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU).

Neue Zahlen zu Ausbildungsplätzen untermauern Handlungsbedarf in Berlin

Wie hoch der Bedarf in Sachen Berufsorientierung ist, zeigen auch die am Dienstag veröffentlichten Zahlen zum Ausbildungsmarkt in der Stadt: Gut einen Monat vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind in Berlin noch gut 7400 Lehrstellen unbesetzt. Gleichzeitig suchen noch mehr als 8100 junge Menschen nach einem Ausbildungsplatz, so die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Die Zahlen zeigen, wie schwer das sogenannte Matching – also das Zusammenfinden von potenziellem Ausbildungsbetrieb und Lehrling – ist. Wirtschaft und Politik sind sich darüber einig, dass in diesem Bereich großer Handlungsbedarf besteht.

Berlins Bildungssenatorin Günther-Wünsch (CDU) lobte am Dienstag die Praktikumswoche als „neues Angebot“. „Es geht uns darum, Berührungspunkte mit der Arbeitswelt zu schaffen, damit junge Menschen einen Anknüpfungspunkt nach der Schule finden.“ Die Politikerin verwies auch auf die hohe Zahl der Jugendlichen, die die Schule ohne weitere Perspektive verließen. CDU und SPD hätten sich vorgenommen, das zu ändern und auch den „Zufall“ herauszunehmen. In die Frage, ob es nach der Schule eine Lehre oder ein Studium sein soll und welches Berufsfeld das möglicherweise richtige ist, soll also mehr Struktur kommen. In der Praktikumswoche sieht Günther-Wünsch dafür ein niederschwelliges Angebot neben dem Pflichtpraktikum in der 9. Klasse, das es bereits gibt.

Praktikumswoche ist Teil der Ausbildungsoffensive der Berliner IHK

IHK-Vizepräsident Spieker sagte mit Blick auf die Teilnehmerzahlen, er freue sich, dass das Angebot bei seiner Premiere so gut angenommen werde. Nicht nur Jugendliche erhielten so frühzeitig einen Eindruck einzelner Berufe, auch Unternehmen bekämen Kontakt zu möglichen neuen Arbeitnehmern. Spieker verwies auch auf die sogenannte Ausbildungsoffensive der IHK.

Die Praktikumswoche ist Teil des Programms, das sich Berlins Wirtschaft gut drei Millionen Euro kosten lässt. Neben der Schnupperwoche in den Betrieben gehören dazu unter anderem auch Ausbildungsbotschafter, die über ihre jeweilige berufliche Tätigkeit in Schulen berichten und eine große Social-Media-Kampagne, um potenzielle Azubis zu erreichen. „Wir glauben, dass es Möglichkeiten gibt, das ,Matching’ zu verbessern“, sagte Spieker. Die in der Diskussion befindliche Ausbildungsplatzumlage helfe hingegen nicht. „Kommt sie, würde das ein weiteres bürokratisches Monster werden“, warnte der Kammer-Vize.

Berlins Bildungssenatorin sieht geplante Ausbildungsplatzumlage kritisch

Der vorherige Senat aus SPD, Grünen und Linken und auch die amtierende Landesregierung aus CDU und SPD hatten in ihren Koalitionsverträgen die Einführung einer solchen Umlage festgeschrieben. Laut schwarz-roter Vorstellung erhalten die hiesigen Firmen aber noch eine Art Galgenfrist. Ist die Zahl der Ausbildungsverträge bis 2025 im Vergleich zu 2019 nicht um 2000 Verträge angestiegen, soll die Ausbildungsumlage greifen – und zwar prompt.

Während Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) erst kürzlich noch betonte, Zeiten netter Worte seie vorbei, reagierte Bildungssenatorin Günther-Wünsch am Dienstag verhalten auf die Pläne, eine solche Umlage einzuführen: Die CDU-Frau sagte, sie sehe dadurch keinen Mehrwert. „Wir brauchen die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Wirtschaft. Jugendliche müssen die Möglichkeit haben, praktische Erfahrungen zu machen“, so die Politikerin. Darin liege die Herausforderung.

Berufsorientierung läuft an Berliner Schulen unterschiedlich

An der Schule von Dana Herlein, die ihren Ferientag am Dienstag bei Porta in Mahlsdorf verbringt, spielte die berufliche Orientierung bislang kaum eine Rolle. Herlein nutzt deswegen die Praktikumswoche. „Ich will eigentlich etwas im sozialen Bereich machen, aber finde es total wichtig, mir erstmal alles anzugucken“, sagte sie. In dieser Woche wird sie deswegen auch noch beim Lebensmittelunternehmen Bio Company und einem Mikroelektronikunternehmen hinter die Kulissen blicken.

Bei Maxim Parkhomenko (16) hingegen stand Berufsorientierung ein Schuljahr lang wöchentlich für eine Stunde auf dem Lehrplan. Parkhomenko ist sich deswegen sicher, dass er nach dem Abitur lieber studieren will. Er denke, dass er so bessere Jobs und auch mehr Möglichkeiten bekomme. BWL oder VWL zu studieren, könne er sich gut vorstellen. Den Tag bei Porta verbringt der junge Berliner in der Verwaltung des Möbelhändlers.