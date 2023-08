Unions Lucas Tousart wohl nur leichter verletzt

Am Dienstagvormittag gab es für die Profis des 1. FC Union Berlin in Bramberg am Wildkogel die letzte Platzeinheit des zehntägigen Trainingslagers in Österreich. Einen Tag vor dem Heimflug fehlte bei regnerischem Wetter weiterhin Lucas Tousart.

Der Mittelfeldmann, der sich am Samstag beim 1:0-Erfolg gegen Udinese Calcio am linken Oberschenkel verletzt hatte, hält sich nach Clubangaben weiterhin in Österreich auf. „Er kann im Moment nicht viel machen. Allzu lange wird es nicht gehen. Aber natürlich ist es schade, dass sich ein neu dazu gestoßener Spieler verletzt hat“, sagte Trainer Urs Fischer über den Neuzugang von Hertha BSC. „Aber wenn ich mir die Verletzung im Video anschaue, muss man froh sein, dass es nur eine kleine Geschichte ist. Da hätte wirklich mehr passieren können.“

Am Dienstag trainierte der wechselwillige Angreifer Sheraldo Becker erneut nur individuell in einem Zelt und im Kabinenbereich der Smaragdarena von Bramberg. Es gehe dabei um Trainingssteuerung, mit der Verletzungen vorgebeugt werden solle. „Wenn gewisse Anzeichen da sind, dass es vielleicht gefährlich werden könnte, wären wir ja doof, wenn wir Spieler dann trotzdem einsetzen. Von daher gilt es auch in einer Vorbereitung die Steuerung entsprechend anzupassen und das haben wir gemacht“, so Fischer. Auch Beckers Sturmkollege David Datro Fofana trainierte am Dienstag nur individuell.