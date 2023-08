Deutsch-tschechischer Kulturzug rollt von Prag nach Berlin

Ein außergewöhnlicher Kulturzug fährt demnächst von Prag über Dresden nach Berlin: Die Fahrgäste können sich unter anderem auf eine Lesung des Schriftstellers Jaroslav Rudis, ein Konzert der Sängerin Zofie Darbujanova und eine Kabarettvorstellung freuen. Tickets für die einmalige Aktion am 9. September seien noch erhältlich, sagte eine Sprecherin des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds am Dienstag in Prag. Der Preis liegt bei 25 Euro je Richtung. Zusteigen kann man auch beim Zwischenhalt in Dresden.