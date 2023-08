Ein Baum für jedes Neugeborene: Geburtenwald bei Oranienburg

Für jedes Neugeborene, das in der Klinik Oranienburg das Licht der Welt erblickt, soll künftig in einem Geburtenwald in der Nähe der Stadt ein Baumsetzling gepflanzt werden. „Ab sofort wachsen hier jährlich bis zu 800 neue Bäume“, sagte Wiebke Gröper, Prokuristin und Verwaltungsleiterin der Oberhavel Kliniken GmbH, zum Start des Projektes am Dienstag. Die Kliniken wollen mit der Aktion auch einen Beitrag für den Klimaschutz leisten.