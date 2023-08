Claudia Zinke wird Brandenburger Bildungsstaatssekretärin

Die frühere Berliner Bildungsstaatssekretärin Claudia Zinke wird neue Amtschefin im Brandenburger Bildungsministerium. Das teilte die Staatskanzlei in Potsdam am Dienstag mit. Nach dem Rücktritt von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) war der damalige Staatssekretär Steffen Freiberg ihr Nachfolger geworden und der Amtschefposten war zunächst vakant. Zinke war von 2009 bis 2011 Bildungsstaatssekretärin in Berlin unter Senator Jürgen Zöllner und zuvor bei mehreren Senatsverwaltungen tätig. Sie war auch Büroleiterin des damaligen Finanzsenators Thilo Sarrazin. Zinke soll ihr neues Amt in Potsdam laut Staatskanzlei am 15. August antreten.