Rangsdorfer Familie zieht gegen Haus-Abriss vor Bundesgerichtshof

Berlin. Der Streit zwischen einer Rangsdorfer Familie mit Eigenheim und den brandenburgischen Behörden hat die höchste Instanz erreicht. Vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe streitet ein Ehepaar darum, in den eigenen vier Wänden bleiben zu dürfen. Mit der Anfechtung eines Urteils des Oberlandesgerichts von Ende Juni hofft die Familie, das Grundstück behalten zu dürfen, dass sie einst in einer Zwangsversteigerung erworben hatte. Weil sich Jahre später der rechtmäßige Erbe des herrenlosen Grundes meldete, hatten die Behörden den Auszug und den Abriss des selbst errichteten Hauses angeordnet. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Eine Revision gegen das Urteil wurde vom OLG nicht zugelassen. Dagegen geht die Familie nun mit der Beschwerde vor. Das Justizministerium im Brandenburg wollte sich zu dem Fall explizit nicht äußern, da man in dem Fall mit der Familie Stillschweigen vereinbart habe. Das Ministerium befindet sich in Verhandlungen über eine Entschädigung mit der Familie.

Behörden hatten nicht ausreichend gesucht – Abriss des Eigenheims droht

Die Familie hatte das etwa 1000 Quadratmeter große Grundstück 2010 bei einer Zwangsversteigerung im Amtsgericht Luckenwalde regulär erworben. Das Bauland wurde versteigert, weil der Erbe des Grundstücks Schulden bei der Stadt Freiburg hatte und angeblich nicht erreichbar war. Nachdem die Familie hohe Kredite aufgenommen und dort ihr Haus gebaut hatte, meldete sich der Erbe und forderte das Grundstück vor Gericht zurück.

Das Landgericht Potsdam entschied darauf im Jahr 2014, dass das Amtsgericht versäumt habe, nach dem Erben in ausreichendem Maße zu suchen. Daher sei die Zwangsversteigerung nicht rechtens und der Erbe weiterhin Eigentümer des Grundstücks. Dies wurde vom OLG bestätigt und nun auch die Herausgabe des Grundstücks samt Entschädigung angeordnet.