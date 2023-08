Prozess Familie in Rangsdorf zieht vor Bundesgerichtshof

Ein Hinweisschild steht vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Die Familie aus Rangsdorf, die wegen eines Behördenfehlers ihr selbst errichtetes Einfamilienhaus verlieren soll, will gegen ein Urteil des Oberlandesgericht beim Bundesgerichtshof vorgehen. Im entsprechenden Fall im Landkreis Teltow-Fläming sei eine Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht worden, bestätigte ein Sprecher des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe am Dienstag. Das Brandenburger OLG hatte Ende Juni entschieden, dass die Familie ihr Grundstück verlassen und ihr darauf gebautes Eigenheim abreißen muss. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.