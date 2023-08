Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in Berlin saisonbedingt leicht gestiegen

Das Signet der Bundesagentur für Arbeit an einem Gebäude.

In Berlin ist die Arbeitslosigkeit im Juli saisonbedingt leicht gestiegen. 189.339 Menschen waren im vergangenen Monat in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren demnach 4462 mehr als im Juni und 6261 mehr als im Juli des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag mit 9,1 Prozent 0,1 Punkte über dem Wert des Vorjahresmonats.