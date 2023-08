Brandenburgs echter Löwe lebt in der Uckermark

Brandenburgs einzig privat gehaltener Löwe lebt in der Uckermark in der neuen Auffangstation für ausgesetzte und misshandelte Exoten.

Berlin/ Gerswalde. Ja, sagt Marcel Sander, natürlich war die Polizei bei der Suche nach dem vermeintlichen Löwen auch bei ihm. Am 20. Juli war in Kleinmachnow bei Berlin eine „Raubkatze“ gesichtet worden, hunderte Polizisten durchkämmten fast zwei Tage lang die Gegend im Süden Berlins. Dann entpuppte sich die vermeintliche Löwin als Wildschwein – doch am Rande gab es eine erstaunliche Nachricht. Immerhin 23 echte Löwen leben in Brandenburg, die meisten in Zirkussen oder Zoos – und einer in privater Haltung.

Exoten-Auffangstation Mittenwalde (Uckermark): Betreiber Marcel Sander und GbR-Partnerin Michelle Katscher mit Löwe Taro.

Wer, bitte, hält sich privat einen Löwen? Einige vermuteten zunächst Berliner Clans, die ja gern mal mit gemieteten Raubkatzen posieren. Doch Taro, so heißt der zwei Jahre alte, „private“ Löwe, lebt in der Uckermark, im Norden Brandenburgs. „Taro war die ganze Zeit da, wo er hingehört“, versichert sein Halter Michael Sander, „nämlich in seinem Gehege.“ Sander lacht. Er ist tatsächlich auch Berliner, aufgewachsen in Steglitz – lebt aber seit 2015 in der Uckermark, wo er neben Löwe Taro auch zwei Tiger hält, einen Puma, einen Alligator sowie gut 30 weitere Tiere, vom Stachelschwein bis zum Emu. Die Tiere sind allerdings keine Haustiere und auch kein schräger, privater Streichelzoo. Ganz im Gegenteil.

Wer würde einen entlaufenen Löwen überhaupt aufnehmen?

Dass Sander bereits seit Anfang des Jahres im kleinen Ort Mittenwalde (Gemeinde Gerswalde) offiziell eine Auffangstation für exotische Tiere betreibt, wussten bisher allenfalls die nächsten Nachbarn und die Behörden, die diese besondere Einrichtung in einem aufwendigen Verfahren genehmigten. „Die meisten unserer Tiere sind krank, sie wurden falsch gehalten, schlecht behandelt – und niemand sonst wollte sie aufnehmen“, erklärt Sander das Motiv für sein besonderes Tierasyl, das er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin und einem Kollegen gegründet hat.

Puma Shantor kam 2019 mit einer Knochenerkrankung zu Marcel Sander.

Der Fall des vermeintlichen Löwen rücken nun auch Einrichtungen wie diese in den Fokus. Denn wer würde einen entlaufenen Löwen überhaupt aufnehmen? Das Berliner Tierheim winkte ab, Zoo und Tierpark sicherten immerhin Expertise zu. Doch oft genug finde sich letztlich für verstoßene exotische Tiere niemand, sagt Sander.

Bevor er nach Mittenwalde kam, züchtete und verkaufte Sander viele Jahre selbst Exoten. Sein Spezialgebiet sind Reptilien. „Nachdem wir aber immer mehr Tiere zurückbekamen, oft in schlimmem Zustand, weil deren Halter völlig überfordert waren, beschloss ich, keine Exoten mehr zu züchten. Sondern im Gegenteil solche Tiere zu retten, die niemand mehr haben will.“

Warum Tierheime nach der Pandemie großen Zulauf erleben

Tierheime erleben gerade nach der Pandemie großen Zulauf von nicht mehr gewollten Haustieren. Das Tierheim Berlin nimmt sogar kleinere Exoten auf, etwa Leguane und Schlangen, aber keine gefährlichen Großkatzen oder Gifttiere, so Tierheim-Sprecherin Christine Streichan. Auch sie sagt, dass Exoten einfach ausgesetzt werden – so etwa die Boa Constrictor, die auf dem Parkplatz des Berliner Tierheims in einer Styroporkiste gefunden wurde. Im Tierheim bekam sie den Namen Ka, gilt als pflegeleicht und nicht beißfreudig, berichtet Streichan. Dennoch brauche die Boa erfahrene und verantwortungsbewusste Reptilienhalter.

„Leider werden Tiere wie Ka häufig unüberlegt angeschafft und dann ‚entsorgt‘, weil sie in der Haltung sehr anspruchsvoll sind und viel Platz brauchen“, sagt auch Streichan. Nur die wenigsten privaten Halter könnten exotische Tiere tierschutzgerecht versorgen und unterbringen. „99 Prozent der exotischen Tiere, die beispielsweise im Tierheim Berlin landen, ob als private Abgabe oder Sicherstellung, kommen aus tierschutzwidrigen Haltungen.“

Marcel Sander hat zudem einen Trend zu exotischen Haustieren beobachtet – und die Verzweiflung überforderter Halter. „Viele glauben, ein Terrarium mache weniger Arbeit als Hund oder Katze.“ Oft fehle aber das Fachwissen. „Wenn der Leguan oder der Alligator dann plötzlich zwei Meter lang sind oder zu fest zubeißen, müssen sie weg.“

Landestierschutzverband Brandenburg fordert Gefahrtierverordnung

Die Kapuzineraffen wurden in einer Holzkiste gehalten - Tierquälerei. Jetzt haben sie einen eigenen großen Raum mit Klettergeräten.

Nach der „Löwenjagd“ von Kleinmachnow kritisierten Tierschützer, in Deutschland fehlten einheitliche Gesetze, um sicherzustellen, dass Halter ihre Exoten angemessen versorgen. Auch Sander kritisiert: Für die private Haltung von Löwen und anderen exotischen Raubkatzen sei in sieben Bundesländern, darunter auch Brandenburg, lediglich eine behördliche Anmeldung nötig. „Ein Sachkundenachweis wird nicht verlangt.“ Auch der Landestierschutzverband Brandenburg fordert jetzt eine Gefahrtierverordnung für das Land. Diese würde auch die Haltung von Menschenaffen, Panzerechsen, Giftschlangen oder giftigen Spinnen regeln.

Viele solcher Arten hat Sander in seiner Auffangstation aufgenommen, die auf dem 1,5 Hektar großen Areal einer ehemaligen Schweinemastanlage entsteht. Die Station ist noch im Aufbau, aber dennoch schon gut gefüllt. 37 Tiere leben hier. Hinter einem Holzzaun stolzieren Emus, dahinter schaut samtäugig ein Lamakind hervor. Ein Gehege weiter geht eine Stachelschweinfamilie spazieren, weiter hinten kreischen Wachteln. Auch eine Herde Alpakas nahmen Sander und seine Kollegen auf, die von Behörden in Sachsen beschlagnahmt worden war.

Wenn die Polizei kommt, weil Tiere gequält oder falsch gehalten werden, gehört Sander zu den Fachleuten, die angerufen werden, selbst aus Süddeutschland oder sogar dem Ausland. Denn Einrichtungen wie seine gebe es viel zu wenige, sagt er. Selbst Zoos nähmen nicht alle Exoten auf, die beschlagnahmt, ausgesetzt oder einfach in Tierheimen oder -Handlungen abgegeben würden. Etwa, weil die Tiere aus Inzucht stammen oder durch Menschen völlig „verzogen“ wurden.

Auch der Alligator hat Schlimmes erlebt

In der Auffangstation landeten auch zwei Stachelschweinjunge mit Muttertier, es gibt Emus, Ziegen, ein Lamakind und auch verschiedene Reptilien.

Wie Löwe Taro. Sander führt zu seinem Raubkatzengehege. Taro stamme aus einer privaten Zucht in Tschechien, wo die Gesetze noch laxer seien als in Deutschland, erzählt er. „Der Wurf sollte nach Venezuela verkauft werden, aber eine Frau behielt ein Löwenbaby bei sich zu Hause und hielt ihn wie eine Hauskatze. Taro ging aufs Katzenklo und fraß nur kleingeschnittenes Futter vom Teller“, erzählt Marcel Sander. Als Taro der Halterin zu groß wurde, fand sich niemand, der ihn haben wollte. „Kein Zoo, niemand – außer uns.“

Als sein Name fällt, kommt Taro, der muskulöse Löwe, tatsächlich direkt angefedert, und schmiegt sich ans Absperrgitter. Fast meint man, ihn schnurren zu hören. Sander warnt den Besuch, die Hand durchs Gitter zu stecken. „Taro muss noch lernen, eine Raubkatze zu sein, aber er ist eben eine.“

Tigerin Ellie ist ebenfalls zwei Jahre alt. „Sie kam aus einem Zirkus, mit Verbrennungen an der Nase, abgebrochenen Zähnen und Durchfall”, berichtet Sander. „Ein Zoo wollte sie zunächst aufnehmen, lehnte dann aber ab.“ Puma Shantor wiederum kam 2019 mit einer Knochenerkrankung. Kani, der weiße Bengalische Tiger, ist auf einem Auge halbblind. Sanders wohl größtes Tier ist ein fast zwei Meter langer Alligator. Das Krokodil sei 34 Jahre alt, sagt Sander. Auch der Alligator hat Schlimmes erlebt. „Er wurde in einer Duschtasse in einem Gartenhaus gehalten – über Jahrzehnte. In Freiheit wäre er wohl mehr als vier Meter lang.“

Angesichts von immer exotischeren Haustieren wird Aufklärung wichtiger

Kleinmachnow: Bürgermeister Michael Grubert (SPD) erklärte anhand von Fotos, weshalb es sich bei dem gesuchten Raubtier um keine Löwin handelte.

Sander kann zu jedem Tier etwas erzählen - eine Arche Noah der geschundenen Tiere. Mit einer Einschränkung: „Wir züchten nicht und geben auch keine Tiere ab, das ist nicht die Idee“, sagt er. Vielmehr soll, wenn Ende des Jahres das Reptilienhaus fertiggestellt und alle Genehmigungen erteilt seien, auch Öffentlichkeit in die Auffangstation kommen. Aufklärung sei das Ziel.

„Gerade angesichts des Trends zu immer exotischeren Haustieren wird Aufklärung wichtiger”, sagt Sander. Er kann sich Schulklassen gut als Besucher vorstellen oder auch Polizei und Feuerwehr, die ja oft als erste mit den Exoten konfrontiert sind. Sander will aber auch Fachpublikum ansprechen, das oft aus Quereinsteigern besteht wie er selbst.

Marcel Sander ist von Beruf eigentlich Koch. Und seit Kinderzeiten Reptilien-Fan. „Mein Vater schenkte mir als Kind eine Dauerkarte für den Berliner Zoo, bald war ich mit den Tierpflegern befreundet und durfte auch mal hinter die Kulissen schauen.“ Heute gilt er, dank zahlreicher Fortbildungen, auf seinem Gebiet als gut vernetzter Experte, nicht nur für Reptilien. Die Sachkundescheine zur Großkatzenhaltung besitze er natürlich auch, versichert er. Seine Qualifikationen entsprächen heute mindestens denen eines Tierpflegers im Zoo. Auch seine GbR-Partner sind vom Fach. Michelle Katscher arbeitete als Tiermedizinische Fachangestellte in einer Praxis für exotische Tiere. Auch der dritte Mitarbeiter bringt Fachkenntnisse mit.

Auffangstation fehlte bisher in der Region

Beraten werden die drei unter anderem von Konstantin Ruske, Diplombiologe und Leiter des Zoos in Germendorf bei Oranienburg. Markus Baur, Leiter der Auffangstation für Exoten in München, schrieb an die uckermärkischen Behörden, er sehe im Raum Berlin Bedarf für eine gut geführte und behördlich überwachte Auffangstation wie jene, die Marcel Sander aufbaut. Denn eine solche fehle in der Region.

Veterinär Baur führt in München seit mehr als 30 Jahren eine Station, die inzwischen aus allen Nähten platzt. Zwischen 2500 und 3000 Tiere seien es derzeit, schätzt er. Der Großteil seien Reptilien, Fische und Amphibien. Aber auch ein Puma sei dabei, den die Polizei in einem Kleinwagen konfiszierte. Und eine Schar Wildkatzen, Affen, Stinktiere und Waschbären, die vor einem Jahr aus Brandenburg (Havel) nach München kam. In Brandenburg war eine Tierauffangstation auf Veranlassung des Veterinäramtes geräumt worden. Seitdem, sagt Baur, kämen immer wieder Anfragen aus dem Großraum Berlin.

Aus Sicht des Landkreises ist die Einrichtung sehr willkommen

Auch Baur fordert einheitliche Vorschriften zur Haltung von Exoten. Allerdings müssten diese auch umsetzbar sein – und Verstöße konsequent geahndet werden. Baur fordert, den Strafrahmen auszuschöpfen und Halter nach dem Verursacherprinzip zur Verantwortung zu ziehen. „Wäre das Tier in Kleinmachnow tatsächlich eine Raubkatze gewesen, hätte man den Halter finanziell für die aufwendige Suche heranziehen müssen.“ Bis heute würden ausgesetzte Exoten oft einfach den Zoos angeboten, die aber den Artenschutz als Auftrag hätten und keine Tierheime seien. Bei Einrichtungen wie seiner wiederum interessiere den Staat die Finanzierung der weiteren Haltung nicht.

Finanziert wird die Mittenwalder Auffangstation derzeit aus privaten Mitteln. Marcel Sander hofft auf Sponsoren - und auf öffentliche Förderung. Ein Verein sei in Gründung. Aus Sicht des Landkreises ist die Einrichtung sehr willkommen, sagt der Henryk Wichmann, Beigeordneter im Landkreis Uckermark, der auch für das Veterinäramt zuständig ist. Er habe sich sehr für die Genehmigungen der Anlage eingesetzt, auch für ein zusätzliches statisches Gutachten. Auch in der Uckermark mache sich bemerkbar, dass angesichts von gestiegenen Energiekosten und Inflation vermehrt exotische Haustiere ausgesetzt wurden – zuletzt eine streng geschützte Griechische Landschildkröte in Templin. Auch sie lebt nun in Mittenwalde.

Gegen Aus- wie Einbrecher sei in Mittenwalde alles gut gesichert

Zum Schluss zeigt Sander noch die neuen Räume der Kapuzineraffen. „Sie wurden in einer Holzkiste gehalten, einer von ihnen hatte überhaupt kein Fell mehr“, Sander schüttelt den Kopf. Die kleinen Kerlchen linsen neugierig durchs Fenster. Das Fell ist inzwischen nachgewachsen. Der Raum sei besonders gut gesichert, erklärt Marcel Sander, „Kapuzineraffen sind sehr geschickt darin, alles zu öffnen.“ Wie zum Beweis haben die Affen gerade an den Kameras herumgefummelt, mit denen sie überwacht werden. Auch Kameratechnik ist, ebenso wie ein Wachschutz-Hund, Teil des Konzepts, sagt Marcel Sander. Gegen Aus- wie Einbrecher sei in Mittenwalde alles gut gesichert.