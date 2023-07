Polizei warnt: Unseriöse Angebote von Handwerksleistungen

Die Polizei in Südbrandenburg warnt vor betrügerischen Handwerkern in der Region, die Hausbesitzern unseriöse Angebote unterbreiten. Dabei werden Handwerkerleistungen zunächst zu vermeintlich günstigen Preisen angeboten. Noch während der Arbeiten würden dann unter Hinweis auf zusätzlich erforderliche Arbeiten höhere Beträge verlangt, wie es am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung der Stadt Cottbus, der Polizei und des Zoll hieß.